RECORD Paulista leva A FAZENDA para Shopping de Bauru e atrai milhares de visitantes em ação especial A ação teve como objetivo criar uma experiência imersiva e aproximar os visitantes do universo do reality. Record Paulista|Do R7 15/09/2025 - 16h25 (Atualizado em 15/09/2025 - 16h25 )

Divulgação RECORD Paulista

No último final de semana, dias 13 e 14 de setembro, o Boulevard Shopping Bauru recebeu uma ativação especial da RECORD Paulista que encantou o público e marcou a chegada da nova temporada de A FAZENDA.

O espaço temático funcionou das 10h às 22h e contou com um cenário preparado para transportar o público para o clima da fazenda: um tótem da apresentadora Adriane Galisteu, fardos de feno, rodas de carroça e até um bistrô interativo com chapéus e acessórios para fotos.

O ambiente foi planejado para ser um verdadeiro espaço “instagramável”, convidando o público a interagir, registrar momentos e compartilhar nas redes sociais marcando o perfil oficial @recordpaulista. A iniciativa reforçou o espírito de proximidade da emissora com os telespectadores, gerando conteúdo orgânico e engajamento espontâneo.

Promoters caracterizadas de forma simples, mas alinhada ao tema rural, com chapéus, botas e lenços deram suporte durante todo o período, auxiliando os visitantes, cuidando da organização e incentivando a participação nas fotos e postagens.

Segundo dados oficiais, o fluxo registrado no Boulevard Shopping Bauru no final de semana chegou a 35.680 pessoas, que puderam vivenciar de perto a atmosfera do programa.

Divulgação RECORD Paulista

A ativação funcionou como um verdadeiro “esquenta” para a grande estreia da edição 2025 de A FAZENDA, que aconteceu na segunda-feira, dia 15 de setembro, na tela da RECORD Paulista e no Record Plus.

Essa iniciativa reforçou a posição da emissora como referência em ações criativas e inovadoras na região, aproximando ainda mais o público de um dos realities mais aguardados da televisão brasileira.