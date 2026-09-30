RECORD Paulista levou o clima de A Fazenda para Shopping de Bauru Ativação especial reuniu famílias e fãs da atração em um espaço de diversão e interação no dia 12 de setembro

Divulgação RECORD Paulista

O clima de A Fazenda tomou conta de Bauru no dia 12 de setembro. Em uma ativação especial realizada pela RECORD Paulista, um dos shoppings da cidade recebeu um espaço temático para celebrar a estreia da nova temporada do reality show.

Durante a ação, crianças, adultos e famílias puderam entrar no clima da atração e aproveitar gratuitamente diferentes experiências. O público teve acesso a um espaço instagramável, pôde registrar o momento em um backdrop temático e ainda se divertir no touro mecânico.

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Divulgação RECORD Paulista

A iniciativa proporcionou um momento de lazer e interação com o público, aproximando a RECORD Paulista da comunidade e levando para fora da televisão a experiência de uma das principais atrações da emissora.

A ação também reforçou a presença multiplataforma da RECORD Paulista e sua atuação em projetos que conectam conteúdo, entretenimento e experiências presenciais com o público.

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