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RECORD Paulista marca presença em todas as edições regionais do Fest’UP em sua área de cobertura em 2026

Emissora apoiou os encontros realizados em Sorocaba, Lins, Marília e Bauru, encerrando o calendário com a palestra “Muito Além do Microfone”, apresentada por Amanda Sanches.

Record Paulista|Do R7

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Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista participou de todas as edições regionais do Fest’UP realizadas em sua área de cobertura ao longo de 2026. Como apoiadora e participante da iniciativa, a emissora esteve presente nos encontros de Sorocaba, em março; Lins, em abril; Marília, em maio; e Bauru, em novembro, reforçando sua atuação junto ao mercado de comunicação e às novas gerações de profissionais do interior paulista.

O encerramento desse calendário aconteceu no último sábado (7), durante a segunda edição do Fest’UP Bauru, realizada na FIB (Faculdades Integradas de Bauru). Na ocasião, a RECORD Paulista integrou a programação como palestrante, com o pocket case “Muito Além do Microfone”, apresentado por Amanda Sanches, representante da emissora.


A apresentação trouxe uma perspectiva sobre o universo da comunicação para além da atuação diante das câmeras e dos microfones, destacando as diferentes possibilidades profissionais, os bastidores e a integração entre as áreas que fazem parte do cotidiano de uma emissora de televisão. A proposta também aproximou os estudantes da realidade do mercado de trabalho e das experiências de quem atua diretamente no setor.

A participação contínua nas quatro cidades reforçou o papel da RECORD Paulista como parceira dos eventos regionais e sua conexão com o ambiente acadêmico. Ao apoiar e integrar as atividades, a emissora ampliou sua presença institucional perante universitários, futuros profissionais e instituições de ensino, fortalecendo seu posicionamento como referência em comunicação e como parte ativa do desenvolvimento do setor no interior paulista.


Com o tema “Trilhas da Comunicação”, a edição de Bauru reuniu estudantes e profissionais em uma programação com palestras, apresentação de cases e atividades práticas sobre comunicação, marketing, criatividade e novas tecnologias, incluindo uma oficina dedicada à inteligência artificial aplicada ao trabalho criativo.

Divulgação RECORD Paulista

Sobre o Fest’UP


O Fest’UP (Festival Universitário de Propaganda) é uma iniciativa da APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), realizada há 35 anos, com o objetivo de aproximar estudantes do mercado de comunicação e proporcionar experiências de aprendizado e troca com profissionais do setor.

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