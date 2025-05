RECORD PAULISTA marca presença na 1ª edição do Sinapro Talks em Bauru O encontro teve como tema central “Desvendando a Publicidade hoje – das leis às estratégias de gestão Record Paulista|Do R7 15/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h32 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD PAULISTA participou ativamente da 1ª edição do Sinapro Talks, evento realizado nesta quinta-feira (15), em Bauru. Promovido pela agência House Criativa, especializada em comunicação para o setor público, em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (Sinapro-SP), o encontro teve como tema central “Desvendando a Publicidade hoje – das leis às estratégias de gestão”.

Divulgação RECORD Paulista Thiago Guimaraes

A emissora foi representada pelo gerente comercial Márcio Doro, pelos executivos Claudia Ribeiro e Alcides Pachioni, além do coordenador de Marketing Gabriel Candido Silva. A presença do time reforça o compromisso da RECORD PAULISTA com o fortalecimento do mercado regional de comunicação e com a valorização do diálogo entre os diversos profissionais da área.

Reunindo representantes de agências de publicidade, produtoras de vídeo e áudio, veículos de mídia e anunciantes da região, o evento se consolidou como um importante espaço para discutir os desafios e as transformações do setor da comunicação.

Divulgação RECORD Paulista

Durante o encontro, foram abordados temas como a legislação que rege a publicidade, boas práticas em contratos com o poder público, inovação na gestão das agências e novas estratégias de relacionamento com o consumidor.

O Sinapro-SP, entidade que representa as agências de publicidade no estado, tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do setor, oferecendo suporte jurídico, promovendo debates relevantes e incentivando programas de capacitação profissional.

A iniciativa do Sinapro Talks reflete essa missão de aproximar ainda mais o sindicato das agências e profissionais do interior paulista.

A realização do evento em Bauru é fruto do trabalho da House Criativa, que tem se destacado no cenário da comunicação pública e institucional.

Mais informações sobre o Sinapro-SP podem ser encontradas no site oficial: www.sinaprosp.org.br/home