RECORD Paulista marca presença na 11ª Caminhada Regional De Bem com a Vida O evento reuniu cerca de 2 mil participantes em uma manhã dedicada ao bem-estar, lazer e promoção da saúde Record Paulista|Do R7 02/09/2025 - 09h42 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h42 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

Organizada pela Unimed Centro-Oeste Paulista, a 11ª Caminhada Regional De Bem com a Vida contou com a RECORD Paulista como parceira oficial, reforçando seu compromisso em estar conectada à comunidade. A emissora apoiou a iniciativa com chamadas no ar, entrevistas e matérias, além de publicações no portal r7.com/recordpaulista. No dia do evento, a Record Paulista também realizou a cobertura oficial, levando ao público toda a energia da caminhada.

O evento aconteceu simultaneamente em outras 12 cidades da região: Adamantina, Assis, Avaré, Botucatu, Dracena, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente e Tupã.

Além do percurso, os participantes puderam aproveitar aulas de aquecimento e exercícios monitorados, a animação de um locutor, sorteio de brindes e diversas ações promovidas por patrocinadores.

Segundo a organização, a proposta da caminhada foi oferecer um momento leve e descontraído, unindo atividade física, integração e solidariedade.

Aberta a toda a população, a caminhada contou com a energia contagiante dos participantes, que transformaram a manhã em uma verdadeira celebração de saúde e bem-estar.