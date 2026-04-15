RECORD Paulista marca presença no Fest’Up 2026 em Lins

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista marcou presença no último sábado, 11 de abril, na edição 2026 do Fest’Up 2026, realizada pela primeira vez na cidade de Lins. O evento aconteceu no Unisalesiano Lins e reuniu estudantes, profissionais e lideranças do mercado criativo em uma programação intensa voltada à troca de conhecimento, tendências e conexões relevantes na área da comunicação.

Criado originalmente na capital paulista, o Fest’Up é reconhecido como um dos maiores encontros do setor no Brasil, proporcionando uma experiência imersiva baseada em conteúdo atual e na integração entre diferentes áreas da comunicação. Em 2026, com o tema “Trilhas da Comunicação”, o evento propôs uma reflexão sobre os diversos caminhos possíveis dentro do universo publicitário contemporâneo, da criação à estratégia, da performance à influência, do audiovisual ao digital.

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Fabio Marguetti

A curadoria desta edição promoveu uma convergência de perspectivas rara no setor, conectando o olhar de entidades nacionais com a realidade dinâmica das agências e da produção de conteúdo. O público acompanhou insights de nomes relevantes do mercado, como Melissa Vogel, Helo Santana, Sarah Rocksane Araújo, Fábio Marchetti, Hamilton Leão, Elcio Del Prete, Fernando Oliveira, Bruno de Souza Gimenes, Plínio Jr. e Tiago Ferreira Lima de David. Entre os temas debatidos estiveram o avanço da inteligência artificial, o impacto do storytelling no audiovisual e as estratégias de negócios que vêm moldando o futuro da comunicação.

Para João Artur Izzo, a magnitude do evento reflete o amadurecimento do mercado regional. Segundo ele, ver o campus transformado em um polo de inovação reforça o potencial criativo da cidade e a importância da conexão entre academia, mercado e entidades para a formação de novos profissionais e o fortalecimento do setor em todo o interior.

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Esta foi a segunda participação da RECORD Paulista no Fest’Up. Recentemente, a emissora também esteve presente na edição realizada em Sorocaba e já tem presença confirmada para a próxima edição, que acontecerá em maio, na cidade de Marília, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do mercado de comunicação em diferentes regiões do interior paulista.

Divulgação RECORD Paulista

Dentro dessa proposta, a RECORD Paulista participou ativamente da programação com o painel “Comunicação Integrada para Marcas que Querem Alcance Real”, conduzido pelo executivo de contas Fábio Marchetti. Durante a apresentação, foram abordadas estratégias de integração entre mídias on e off, destacando a importância de campanhas multiplataforma para ampliar resultados e fortalecer a presença de marcas junto ao público.

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O painel também evidenciou as principais ferramentas e soluções oferecidas pela RECORD Paulista ao mercado regional, incluindo a força da TV aberta, o alcance digital por meio do portal R7 com cobertura local, e as oportunidades de segmentação e inteligência de dados através do ACLR. A abordagem reforçou o papel da emissora como uma parceira estratégica para anunciantes que buscam relevância, abrangência e conexão efetiva com diferentes audiências.

A participação da RECORD Paulista no Fest’Up 2026 reafirma o compromisso da emissora com o desenvolvimento do mercado de comunicação no interior paulista, contribuindo com conteúdo qualificado, compartilhamento de expertise e fortalecimento das relações com estudantes, profissionais e empresas da região.