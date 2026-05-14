RECORD Paulista marca presença no Fest’Up Marília Em painel sobre televisão aberta na era digital, emissora reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do mercado de comunicação regional

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista marcou presença na 2ª edição do Fest’Up Marília, realizado no dia 9 de maio, na Universidade de Marília (Unimar). Promovido pela APP Brasil Associação dos Profissionais de Propaganda, o evento reuniu estudantes, profissionais, empresas e representantes do mercado de comunicação em um dia inteiro de conteúdos, networking e troca de experiências.

Reconhecido como o maior festival universitário de publicidade do país, o Fest’Up teve como proposta aproximar o universo acadêmico do mercado profissional, fortalecendo o ecossistema de comunicação regional e incentivando a formação de novos talentos.

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A edição de Marília contou com a participação de aproximadamente 280 pessoas, além de 21 palestrantes convidados e mais de 9 horas de programação. O evento também reuniu 14 parceiros entre emissoras de TV, rádios, agências, produtoras audiovisuais e empresas do setor.

Representando a RECORD Paulista, o Coordenador de Marketing, Gabriel Candido, participou do painel “TV aberta na era do algoritmo”, trazendo reflexões sobre os desafios, transformações e oportunidades da televisão aberta diante do cenário digital e do comportamento das novas audiências.

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Divulgação RECORD Paulista

A participação da emissora reforçou o compromisso da RECORD Paulista em apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da comunicação regional, fortalecendo a conexão entre universidade, mercado e futuros profissionais do setor.

Além da presença em Marília, a RECORD Paulista também participou das edições do Fest’Up em Lins e Sorocaba e seguirá como parceira da iniciativa na próxima etapa em Bauru, que ainda terá data divulgada.

O Fest’Up Marília 2026 reforçou a importância da cidade como polo regional de formação, criatividade e inovação na comunicação, promovendo integração, conhecimento e novas oportunidades para estudantes e profissionais da área.