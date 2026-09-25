RECORD Paulista participa de Rodada de Negócios do CIESP em Bauru Encontro reuniu empresas de diferentes segmentos da indústria e promoveu oportunidades de negócios e parcerias

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista participou, na quarta-feira (24), da Rodada de Negócios CIESP Bauru 2026, evento que reuniu empresas de diferentes segmentos da indústria com o objetivo de aproximar fornecedores e compradores e ampliar as oportunidades de negócios na região. Parceira da iniciativa, a emissora esteve representada pela equipe comercial de Bauru. Participaram do encontro o executivo de contas Alcides Pachioni, a executiva de contas Claudia Ribeiro, o gerente comercial Marcio Doro e o gerente de Marketing Gabriel Candido Silva.

A presença da RECORD Paulista teve como foco o relacionamento com o setor empresarial e a apresentação das possibilidades de negócios oferecidas pela emissora. Durante o encontro, a equipe apresentou soluções que combinam diferentes plataformas de comunicação, como televisão, digital, streaming, conteúdo e projetos especiais.

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Divulgação RECORD Paulista

A Rodada de Negócios contou com a participação de empresas-âncoras de segmentos como indústria gráfica, metalurgia, fabricação de máquinas e equipamentos, embalagens, vidros, baterias, tintas, produtos adesivos e construção.

A dinâmica do evento permitiu que representantes das empresas apresentassem produtos, serviços e demandas, além de identificarem possíveis fornecedores e parceiros comerciais.

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Divulgação RECORD Paulista

Para a RECORD Paulista, a participação no encontro também representa uma oportunidade de estreitar o relacionamento com empresas de Bauru e região e conhecer as demandas do mercado local.

A Rodada de Negócios CIESP Bauru 2026 foi realizada em Bauru e faz parte das iniciativas do CIESP voltadas à aproximação entre empresas e à geração de novas oportunidades comerciais.