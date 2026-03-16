RECORD Paulista participa do Fest’Up Sorocaba e debate comunicação integrada no novo cenário da mídia Em sua primeira edição em Sorocaba, evento reuniu profissionais, estudantes e lideranças do mercado para discutir os novos caminhos da comunicação.

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista marcou presença no Fest’Up Sorocaba, realizado no dia 14 de março, no Centro Universitário Belas Artes, consolidando sua participação em um dos eventos mais relevantes do setor de comunicação no Brasil.

Tradicionalmente realizado na capital paulista, o Fest’Up chegou pela primeira vez a Sorocaba em 2026, escolhendo a cidade para abrir oficialmente o calendário nacional de eventos de comunicação. Reconhecido por reunir profissionais, estudantes e lideranças do mercado criativo, o festival se destacou ao longo dos anos por promover conexões entre diferentes áreas da comunicação e estimular reflexões sobre o futuro do setor.

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Nesta edição, o evento apresentou o tema “Trilhas da Comunicação”, propondo um olhar sobre os múltiplos caminhos que compõem o cenário contemporâneo da publicidade e da comunicação. A proposta destacou como diferentes áreas, como criação, estratégia, performance, influência, audiovisual e social media, coexistem, se conectam e se transformam constantemente dentro do ecossistema da comunicação.

O conceito foi traduzido visual e narrativamente por meio da ideia de multiversos da comunicação, em que cada trilha representa um universo próprio, conectado por pontos de encontro, trocas de experiências e colaboração. A proposta convidou o público a explorar esses caminhos, ampliando repertório e conhecendo novas possibilidades de atuação profissional.

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A chegada do Fest’Up a Sorocaba também reforçou o potencial da cidade como polo criativo e educacional, além de aproximar estudantes e profissionais da região de um evento que já faz parte do calendário nacional da comunicação.

Durante a programação, a RECORD Paulista foi convidada para apresentar a palestra “Comunicação Integrada para Marcas que Querem Alcance Real”, destacando a importância da convergência entre diferentes plataformas no cenário atual da mídia.

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A apresentação foi conduzida pelo coordenador de Marketing da emissora, Gabriel Candido, ao lado da jornalista e apresentadora Thaísa Barcellos e do jornalista e apresentador Marcos Paiva. Durante o encontro, os profissionais compartilharam experiências e cases sobre integração de conteúdo, abordando como TV aberta, plataformas digitais e inteligência artificial se complementam cada vez mais dentro do ecossistema da comunicação.

A participação da RECORD Paulista no evento reforçou o compromisso da emissora em acompanhar as transformações do mercado, contribuir para a formação de novos profissionais e fortalecer o diálogo entre mídia, publicidade e inovação.

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