RECORD Paulista promove ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Iniciativa da emissora promoveu momento de acolhimento e conscientização em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Divulgação RECORD Paulista

Na sexta-feira (06/03), antecipando as celebrações de uma das datas mais significativas do calendário, o Dia Internacional da Mulher, a RECORD Paulista realizou uma ação especial dedicada às colaboradoras da emissora.

A iniciativa teve como objetivo valorizar a presença feminina no ambiente de trabalho e reforçar a importância da conscientização sobre o respeito, a igualdade e o reconhecimento das mulheres na sociedade.

Para marcar a ocasião, as colaboradoras foram recebidas com um café da manhã especial, preparado para proporcionar um momento de acolhimento e integração. Além disso, cada participante recebeu um kit de skincare e um bambuzinho da sorte, simbolizando prosperidade, equilíbrio e boas energias.

Divulgação RECORD Paulista

A programação contou também com uma dinâmica conduzida por Monika Pasquarelli, que promoveu reflexões sobre o papel da mulher, autoestima, valorização pessoal e os desafios enfrentados no dia a dia.

Mais do que uma homenagem, a ação reforça o compromisso da Record Paulista em valorizar suas profissionais e estimular um ambiente de trabalho baseado no respeito, na inclusão e na valorização das mulheres.