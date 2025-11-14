RECORD Paulista promove ação interna de conscientização sobre a saúde do homem Em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, emissora reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com seus colaboradores

Divulgação RECORD Paulista

Em sintonia com o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina e à prevenção do câncer de próstata, a RECORD Paulista realizou, no dia 14 de novembro, uma ação especial na sede da emissora em Bauru. O encontro reuniu colaboradores em um momento de informação, reflexão e integração em torno de um tema fundamental: o cuidado com a saúde do homem.

A programação contou com uma palestra ministrada por profissionais do Hospital Amaral Carvalho, instituição referência em oncologia na região. Os especialistas abordaram temas como a importância do diagnóstico precoce, hábitos de vida saudáveis e o combate ao preconceito que ainda envolve a ida regular ao médico.

Com o objetivo de ampliar o alcance da ação, a palestra foi gravada para ser compartilhada com os colaboradores das sucursais de Marília e Sorocaba, garantindo que todos pudessem participar e se conscientizar sobre a importância da prevenção.

Ao final do encontro, foi servido um coffee especial, proporcionando um ambiente de convivência, troca de experiências e fortalecimento do vínculo entre os profissionais da emissora.

Mais do que uma atividade interna, a iniciativa reforçou o compromisso da RECORD Paulista em cuidar de quem faz parte de sua equipe e em amplificar mensagens que salvam vidas, tanto por meio de suas ações institucionais quanto através de seu conteúdo jornalístico e campanhas de utilidade pública.

Com essa ação, a RECORD Paulista reafirma seu papel social de promover informação e conscientização, incentivando atitudes que contribuem para uma vida mais saudável e para uma sociedade mais atenta à importância da prevenção.