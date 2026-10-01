RECORD Paulista promove ações de conscientização e acolhimento durante o Setembro Amarelo Iniciativas realizadas ao longo do mês estimularam a reflexão sobre o cuidado com a saúde mental e o fortalecimento das redes de apoio

Divulgação RECORD Paulista

Durante o mês de setembro, a RECORD Paulista reforçou, entre seus colaboradores, a importância do cuidado com a saúde emocional, do acolhimento e da prevenção, em uma ação alusiva ao Setembro Amarelo, campanha que amplia o diálogo sobre saúde mental e valorização da vida.

Ao longo do mês, a emissora promoveu conteúdos e iniciativas para estimular a reflexão sobre a importância de estar atento aos sentimentos, fortalecer as relações e criar espaços de escuta e acolhimento. A proposta também reforçou que atitudes simples, como ouvir com atenção, respeitar os sentimentos do outro e estar presente em momentos de dificuldade, podem contribuir para uma rede de apoio mais próxima e humana.

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Divulgação RECORD Paulista

Como encerramento das ações, a RECORD Paulista realizou duas palestras voltadas aos colaboradores, conduzidas por especialistas. Os encontros abordaram temas relacionados ao Setembro Amarelo, à saúde emocional e à prevenção, além de orientarem os profissionais sobre como agir diante de situações que possam exigir atenção e acolhimento, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele.

As palestras também reforçaram a importância de reconhecer situações de sofrimento emocional, oferecer uma escuta respeitosa e compreender quando é necessário buscar apoio especializado. A iniciativa segue a proposta de ampliar o acesso à informação e estimular uma cultura de cuidado dentro e fora do ambiente profissional.

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A iniciativa está alinhada à importância atribuída por órgãos públicos e instituições de saúde à escuta, ao acolhimento e à busca por ajuda especializada como parte das estratégias de cuidado e prevenção.