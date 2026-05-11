RECORD Paulista promove homenagem especial para mães colaboradoras Ação interna contou com café da manhã, presentes e um vídeo emocionante com a participação dos filhos das colaboradoras da emissora.

Divulgação RECORD Paulista

Nesta sexta-feira, a RECORD Paulista promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia das Mães, dedicada às colaboradoras que fazem parte da emissora e que diariamente conciliam a rotina profissional com o amor e a dedicação à maternidade.

A manhã foi marcada por um café especial, entrega de presentes e momentos de confraternização preparados com carinho para celebrar essas mulheres que desempenham um papel tão importante dentro e fora da empresa.

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Como parte da homenagem, a emissora também realizou uma ação surpresa repleta de emoção: um vídeo especial com a participação dos filhos das colaboradoras, em uma dinâmica emocionante que destacou o carinho, a conexão e os sentimentos que tornam a relação entre mães e filhos única.

A iniciativa reforça o compromisso da RECORD Paulista em valorizar as pessoas que fazem parte da sua história, reconhecendo a importância das mães colaboradoras e celebrando o amor em sua forma mais genuína.

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