RECORD Paulista promove palestra de conscientização sobre o Novembro Azul Iniciativa realizada reforçou a importância dos cuidados com a saúde masculina e do diagnóstico precoce do câncer de próstata

Divulgação RECORD Paulista

Na manhã desta terça-feira (24), a RECORD Paulista promoveu, em sua sede, em Bauru, uma palestra especial em apoio à campanha Novembro Azul, movimento que busca conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem, com destaque para o câncer de próstata.

O encontro reuniu colaboradores da emissora e contou com a participação de Thaís Pereira Candido, da Medicina Preventiva da Unimed, proporcionando um momento de aprendizado, informação e conscientização sobre a importância do acompanhamento médico regular e do diagnóstico precoce da doença.

‌



A iniciativa também buscou incentivar uma cultura de cuidado com a saúde masculina, contribuindo para a quebra de preconceitos e tabus que, muitas vezes, dificultam a busca por orientação médica e a realização de exames.

A ação integra as iniciativas de endomarketing da RECORD Paulista, que, ao longo do ano, desenvolve atividades voltadas à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida de seus colaboradores, fortalecendo a construção de um ambiente de trabalho mais saudável e consciente.

‌



Além de seu papel como veículo de comunicação na disseminação de informações de interesse público, a emissora reforça, por meio de ações internas, seu compromisso com a responsabilidade social e a valorização das pessoas.

A RECORD Paulista agradece à Unimed e à profissional Thaís Pereira Candido pela contribuição a esse importante momento de conscientização.

‌



Mais do que uma campanha realizada durante o mês de novembro, o Novembro Azul é um convite para que o cuidado com a saúde masculina seja uma prioridade durante todo o ano.