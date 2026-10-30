RECORD Paulista promove palestra sobre Outubro Rosa em parceria com o Hospital Amaral Carvalho Encontro na sede da emissora reforçou a importância da prevenção, da conscientização sobre o câncer de mama e do diagnóstico precoce

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista realizou, nesta sexta-feira (30), em sua sede, uma palestra especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e à promoção dos cuidados com a saúde da mulher. A iniciativa contou com a participação de representantes do Hospital Amaral Carvalho.

O encontro proporcionou um momento de aprendizado, troca de conhecimentos e reflexão sobre a importância da prevenção, da atenção aos sinais do corpo e do diagnóstico precoce. Durante a palestra, os colaboradores puderam ampliar seus conhecimentos sobre o tema e compreender a relevância da disseminação de informações confiáveis para a promoção da saúde.

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A ação reforça o papel da informação e da conscientização na construção de uma sociedade mais atenta aos cuidados com a saúde. Além de incentivar a prevenção, iniciativas como essa contribuem para combater a desinformação e destacar a importância de buscar orientação profissional e acompanhamento médico.

Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa reforça a importância de manter os cuidados com a saúde como prioridade durante todo o ano.