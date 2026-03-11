RECORD Paulista realiza Congresso Técnico e apresenta novidades para a Copa Record de Futsal 2026 Encontro realizado em Bauru reuniu representantes de prefeituras, organização e patrocinadores, além da apresentação da nova marca da competição.

Divulgação RECORD Paulista

Na última segunda-feira (10/03), a FIB – Faculdades Integradas de Bauru sediou o Congresso Técnico da Copa Record de Futsal 2026. O encontro reuniu membros da organização do campeonato, representantes de prefeituras da região e patrocinadores para discutir as principais regras, alinhamentos e diretrizes que marcam o início de mais uma edição da competição.

Durante o congresso, foram apresentados e definidos detalhes fundamentais para a realização do torneio, reforçando a parceria entre os municípios participantes e os apoiadores que contribuem para consolidar a Copa Record de Futsal como uma das maiores competições esportivas do interior paulista.

Na ocasião, o departamento de Marketing da RECORD Paulista também apresentou a nova identidade visual da Copa Record de Futsal para 2026. A marca foi desenvolvida com um design mais moderno e linguagem atual, com o objetivo de manter o projeto cada vez mais atualizado, forte e conectado com o público e com as cidades participantes.

A edição feminina da competição tem início previsto para o mês de abril, com término em junho. Já o torneio masculino está programado para começar em agosto, com a grande final prevista para novembro.

A realização da Copa Record de Futsal conta com o apoio das prefeituras participantes, além de parceiros e patrocinadores que acreditam no fortalecimento do esporte regional, apoiadores que contribuem para mais um ano de sucesso da competição.

https://www.instagram.com/reel/DVwMLFViOO2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.youtube.com/watch?v=3h5DOA6e85Q