RECORD Paulista realiza sua primeira edição do Bora de Bike em Bauru Evento promoveu esporte, saúde e integração entre famílias durante as comemorações pelos 130 anos da cidade

Divulgação RECORD Paulista

A manhã do último sábado (1º) foi marcada por esporte, lazer e muita diversão em Bauru. A RECORD Paulista realizou, pela primeira vez, o Bora de Bike, passeio ciclístico que reuniu mais de 1.000 participantes no Parque Vitória Régia e se consolidou como um dos destaques da programação de aniversário dos 130 anos do município.

Com um percurso pensado para toda a família, o evento proporcionou uma experiência de integração entre crianças, jovens e adultos, incentivando a prática da atividade física e reforçando a importância de hábitos saudáveis. Ao todo, mais de 500 kits oficiais foram distribuídos aos participantes inscritos.

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Divulgação RECORD Paulista

Desde as primeiras horas da manhã, o público participou das atividades preparadas pela organização, incluindo aquecimento, ativações dos patrocinadores, serviços ao público e o passeio ciclístico pelas ruas da cidade. O clima de confraternização tomou conta do Parque Vitória Régia, transformando o espaço em um grande ponto de encontro para os amantes do ciclismo e para famílias que aproveitaram o sábado ao ar livre.

O Bora de Bike reforça o compromisso da RECORD Paulista em promover ações que vão além da televisão, aproximando a emissora da comunidade por meio de experiências que incentivam qualidade de vida, esporte, entretenimento e responsabilidade social.

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Após o passeio, os participantes acompanharam o tradicional sorteio de brindes e bicicletas, encerrando a manhã de celebração em um ambiente de alegria e participação popular.

A estreia do Bora de Bike em Bauru reforça o sucesso da iniciativa e abre caminho para novas edições, ampliando o calendário de eventos da RECORD Paulista e fortalecendo seu relacionamento com o público em toda a região.