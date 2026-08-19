RECORD Paulista recebe André Dias em encontro com autoridades e lideranças pelo desenvolvimento regional Reunião abordou dados de audiência, novos negócios, parcerias e o compromisso da emissora com o crescimento de Bauru e de toda a região

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista recebeu, na última terça-feira (18), a visita do Superintendente da Rede RECORD, André Dias, e do diretor executivo da Record Brasília, Luciano Ribeiro, para uma agenda de reuniões e encontros institucionais em Bauru.

Os executivos foram recebidos pelo diretor executivo da RECORD Paulista, Marcelo Almeida. Durante a reunião, foram discutidos os atuais alinhamentos da Rede, dados regionais de audiência e estudos voltados ao desenvolvimento de novos negócios, reforçando a importância estratégica da região e o papel da emissora no interior paulista.

‌



A agenda também contou com um encontro com a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim. Na oportunidade, foi reafirmada a parceria entre a administração municipal e a RECORD Paulista, com foco no desenvolvimento regional e na valorização das iniciativas que contribuem para o crescimento da cidade e de toda a região.

O momento reforçou o compromisso da RECORD em se colocar à disposição para fortalecer o diálogo, a comunicação e as conexões que impulsionam o desenvolvimento regional. Por meio da força da mídia e de sua presença nos municípios, a emissora segue contribuindo para dar visibilidade às pautas que impactam a população e aproximar diferentes setores da sociedade.

‌



A agenda institucional em Bauru também coincidiu com a passagem do Ministro das Cidades, Antonio Vladimir Moura Lima, pela cidade. Aproveitando a presença de autoridades e executivos, foi realizado um encontro que reuniu importantes lideranças, promovendo diálogo e integração em torno de temas relevantes para o desenvolvimento local e regional.

Divulgação RECORD Paulista

Com uma atuação consolidada no interior de São Paulo, a RECORD Paulista reafirma seu compromisso de conectar pessoas, instituições e cidades, utilizando a força da comunicação a favor da informação, das oportunidades e do crescimento regional.