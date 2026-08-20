RECORD Paulista recebe Ministro das Cidades em Bauru Antonio Vladimir Moura Lima visitou a emissora nesta quarta-feira (19) e concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista recebeu, nesta quarta-feira (19), a visita de Antonio Vladimir Moura Lima, representante do Ministério das Cidades, que esteve em Bauru cumprindo agenda oficial e aproveitou a passagem pela cidade para visitar a emissora.

Durante a visita, Antonio Vladimir Moura Lima participou de uma entrevista exclusiva para o Balanço Geral, principal programa jornalístico da RECORD Paulista. A conversa abordou temas relacionados à sua agenda na região e assuntos de interesse da população.

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A entrevista completa será exibida em breve no Balanço Geral, ampliando o acesso do público às informações e temas relevantes para Bauru e toda a área de cobertura da RECORD Paulista.

A visita reforça o papel da emissora como uma importante plataforma de informação regional e aproxima as principais pautas e representantes de órgãos públicos da população do interior de São Paulo.