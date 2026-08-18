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RECORD Paulista reforça conexão regional nas comemorações dos 130 anos de Bauru e 372 de Sorocaba

Em dois momentos recentes, emissora levou informação, entretenimento e jornalismo para perto do público durante as comemorações dos aniversários das duas cidades

Record Paulista|Do R7

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Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista reforçou, nos últimos dias, sua proximidade com o público do interior de São Paulo em duas ações especiais realizadas em Bauru e Sorocaba. Com uma atuação que vai além da tela, a emissora levou sua programação para as ruas e participou diretamente de momentos importantes da história e da celebração das duas cidades.

As ações aconteceram em um período marcado pelos aniversários de Bauru e Sorocaba, cidades de grande importância para a região e que fazem parte da área de cobertura da RECORD Paulista.


Divulgação RECORD Paulista

Balanço Geral Interior direto das comemorações de Sorocaba

No sábado (15), data em que Sorocaba comemorou 372 anos, a RECORD Paulista levou o Balanço Geral Interior para a cidade. A equipe deixou a sede da emissora, em Bauru, para transmitir o programa diretamente das festividades do aniversário de uma das principais cidades do interior paulista.


Com apresentação de Rodrigo Moterani, a edição especial levou ao público informação, histórias, prestação de serviço e os principais acontecimentos das comemorações, aproximando a televisão das pessoas que participaram da programação festiva.

A iniciativa reforça o compromisso da RECORD Paulista em estar presente nos momentos que movimentam as cidades de sua área de cobertura, valorizando a cultura, as histórias e as pessoas que fazem parte da vida do interior de São Paulo.


Divulgação RECORD Paulista

Balanço Geral Interior celebra os 130 anos de Bauru

A programação especial também marcou as comemorações dos 130 anos de Bauru, cidade-sede da RECORD Paulista.


Durante o aniversário do município, o Balanço Geral – Edição de Sábado foi transmitido ao vivo diretamente do Recinto Mello Moraes, levando para a televisão a movimentação e os principais momentos das festividades.

A presença da emissora no local reforçou a relação construída ao longo dos anos com Bauru e com toda a região. A cidade, que abriga a sede da RECORD Paulista, ocupa um papel fundamental na trajetória da emissora e na produção de conteúdo regional.

Mais do que acompanhar as celebrações, a RECORD Paulista busca participar ativamente da vida das comunidades onde está presente, dando espaço para suas histórias, personagens e acontecimentos.

Divulgação RECORD Paulista

Presença regional e conexão com o público

As duas ações evidenciam a estratégia da RECORD Paulista de aproximar cada vez mais sua programação do público. Ao sair dos estúdios e levar seus principais conteúdo para os locais onde as histórias acontecem, a emissora fortalece sua presença regional e amplia a conexão com os telespectadores.

De Bauru a Sorocaba, a RECORD Paulista reafirma seu compromisso de estar perto das pessoas, levando informação, jornalismo, entretenimento e cobertura dos acontecimentos que fazem parte da história das cidades do interior paulista.

Com presença em 163 municípios do interior de São Paulo, a RECORD Paulista segue valorizando as características e a identidade de cada região, mantendo o público no centro de sua atuação.

Balanço Geral – Aniversário Bauru

Balanço Geral – Aniversário Sorocaba

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