RECORD Paulista reforça conexão regional nas comemorações dos 130 anos de Bauru e 372 de Sorocaba Em dois momentos recentes, emissora levou informação, entretenimento e jornalismo para perto do público durante as comemorações dos aniversários das duas cidades

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista reforçou, nos últimos dias, sua proximidade com o público do interior de São Paulo em duas ações especiais realizadas em Bauru e Sorocaba. Com uma atuação que vai além da tela, a emissora levou sua programação para as ruas e participou diretamente de momentos importantes da história e da celebração das duas cidades.

As ações aconteceram em um período marcado pelos aniversários de Bauru e Sorocaba, cidades de grande importância para a região e que fazem parte da área de cobertura da RECORD Paulista.

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Divulgação RECORD Paulista

Balanço Geral Interior direto das comemorações de Sorocaba

No sábado (15), data em que Sorocaba comemorou 372 anos, a RECORD Paulista levou o Balanço Geral Interior para a cidade. A equipe deixou a sede da emissora, em Bauru, para transmitir o programa diretamente das festividades do aniversário de uma das principais cidades do interior paulista.

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Com apresentação de Rodrigo Moterani, a edição especial levou ao público informação, histórias, prestação de serviço e os principais acontecimentos das comemorações, aproximando a televisão das pessoas que participaram da programação festiva.

A iniciativa reforça o compromisso da RECORD Paulista em estar presente nos momentos que movimentam as cidades de sua área de cobertura, valorizando a cultura, as histórias e as pessoas que fazem parte da vida do interior de São Paulo.

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Divulgação RECORD Paulista

Balanço Geral Interior celebra os 130 anos de Bauru

A programação especial também marcou as comemorações dos 130 anos de Bauru, cidade-sede da RECORD Paulista.

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Durante o aniversário do município, o Balanço Geral – Edição de Sábado foi transmitido ao vivo diretamente do Recinto Mello Moraes, levando para a televisão a movimentação e os principais momentos das festividades.

A presença da emissora no local reforçou a relação construída ao longo dos anos com Bauru e com toda a região. A cidade, que abriga a sede da RECORD Paulista, ocupa um papel fundamental na trajetória da emissora e na produção de conteúdo regional.

Mais do que acompanhar as celebrações, a RECORD Paulista busca participar ativamente da vida das comunidades onde está presente, dando espaço para suas histórias, personagens e acontecimentos.

Divulgação RECORD Paulista

Presença regional e conexão com o público

As duas ações evidenciam a estratégia da RECORD Paulista de aproximar cada vez mais sua programação do público. Ao sair dos estúdios e levar seus principais conteúdo para os locais onde as histórias acontecem, a emissora fortalece sua presença regional e amplia a conexão com os telespectadores.

De Bauru a Sorocaba, a RECORD Paulista reafirma seu compromisso de estar perto das pessoas, levando informação, jornalismo, entretenimento e cobertura dos acontecimentos que fazem parte da história das cidades do interior paulista.

Com presença em 163 municípios do interior de São Paulo, a RECORD Paulista segue valorizando as características e a identidade de cada região, mantendo o público no centro de sua atuação.

Balanço Geral – Aniversário Bauru

Balanço Geral – Aniversário Sorocaba