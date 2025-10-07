RECORD Paulista reforça presença regional com apoio à 1ª Bauru Pink Run

Divulgação RECORD Paulista Credito: Arena fotos

Com o objetivo de promover a conscientização sobre a Campanha Outubro Rosa e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, a 1ª Bauru Pink Run reuniu mais de 600 participantes no dia 5 de outubro, no Boulevard Shopping Bauru.

O evento, organizado pela WX Esportes e Negócios, contou com o apoio da RECORD Paulista que entrou como Media Partner, além do Boulevard Shopping Bauru e da Prefeitura Municipal de Bauru. A emissora teve participação estratégica com ampla cobertura jornalística, venda de cotas locais e produção completa da divulgação, incluindo chamadas na TV, matérias no Esporte RECORD Interior e ações colaborativas nas redes sociais.

A Bauru Pink Run transformou as ruas e avenidas da cidade em um grande palco esportivo, com provas de corrida 5K e caminhada 3K, reunindo atletas e famílias de toda a região. Mais do que uma competição, o evento foi um movimento de solidariedade e engajamento, colorindo as ruas de rosa e simbolizando a união em prol da saúde das mulheres e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Considerado um sucesso de público e organização, o evento reforçou a presença e o compromisso da RECORD Paulista em apoiar causas sociais e esportivas que impactam positivamente a comunidade. A iniciativa também representou mais uma grande oportunidade para ratificar a marca da emissora nas ações realizadas em suas principais cidades da área de cobertura.

Realização: WX Esportes e NegóciosMedia Partner: Record PaulistaApoio: Boulevard Shopping Bauru | Prefeitura Municipal de Bauru

Assista ao vídeo do evento:

Siga a WX Esportes no Instagram:

@wxesportesbr

Cobertura fotográfica: https://www.arenafotos.com.br/