RECORD Paulista reúne cerca de 80 pessoas em ação ambiental do projeto Ressoar Solidário Iniciativa promoveu, nesse sábado (17), o plantio de mudas de árvores em Bauru e reuniu colaboradores, familiares e parceiros em uma atividade de conscientização ambiental.

Divulgação RECORD Paulista

Cerca de 80 pessoas participaram, nesse sábado (17), de uma ação ambiental do projeto Ressoar Solidário, da RECORD, em Bauru, no interior de São Paulo. Com o tema “Plante o Futuro, Espalhe Vida”, a iniciativa reuniu colaboradores da RECORD Paulista, familiares e parceiros para o plantio de mudas de árvores no complexo de esporte e lazer Ferradura’s Beach Park.

A atividade proporcionou aos participantes a oportunidade de contribuir com a preservação do meio ambiente. Para alguns colaboradores, a experiência também foi especial por marcar o primeiro contato com o plantio de uma árvore.

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Antes de colocar as mãos na terra, os participantes receberam orientações de servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), que explicaram os procedimentos necessários para o plantio, incluindo a quantidade adequada de terra e o posicionamento da estaca de sustentação das mudas.

O envolvimento dos colaboradores marcou a manhã de atividades. Alguns levaram ferramentas de casa para ajudar no trabalho, enquanto outros aproveitaram a ocasião para compartilhar a experiência com familiares. Até mesmo funcionários que estavam de folga fizeram questão de participar, acompanhados de parentes.

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A ação também contou com a presença de crianças, que acompanharam o plantio e aproveitaram as opções de lazer do espaço. Durante o evento, os participantes receberam luvas e placas personalizadas com seus nomes, além de sorvetes.

A expectativa é que as mudas contribuam para ampliar a arborização do complexo e, com o crescimento das árvores, proporcionem mais sombra e conforto às famílias que frequentam o local.

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Criado em 2005 pela RECORD, o Instituto Ressoar tem como objetivo promover a responsabilidade social e incentivar mudanças positivas na sociedade. A instituição desenvolve e apoia projetos nas áreas de cultura, educação, cidadania, profissionalização e meio ambiente.

A iniciativa em Bauru reforça a importância da participação coletiva em ações de preservação ambiental, com a proposta de contribuir para um futuro mais sustentável.

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Cobertura da RECORD Paulista:

Matéria do R7 RECORD Paulista https:

https://noticias.r7.com/record-paulista/record-paulista-reune-cerca-de-80-pessoas-em-acao-ambiental-do-projeto-ressoar-solidario-19102026/