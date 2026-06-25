RECORD Paulista reúne convidados em celebração ao Dia do Mídia e apresenta novidades para o segundo semestre Evento exclusivo fortaleceu o relacionamento com agências, anunciantes e parceiros do mercado publicitário regional

RECORD Paulista

A RECORD Paulista realizou, na noite desta terça-feira (23), mais uma edição do tradicional encontro em comemoração ao Dia do Mídia, reunindo profissionais do mercado publicitário, empresários, representantes de agências, clientes e anunciantes em um evento especial realizado no Ravih Rooftop, em Bauru.

A iniciativa teve como objetivo homenagear os profissionais responsáveis pelo planejamento e execução das estratégias de mídia, além de fortalecer o relacionamento entre a emissora e os parceiros que contribuem diariamente para o desenvolvimento do mercado publicitário regional.

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O encontro reuniu mais de 130 convidados e proporcionou um ambiente de networking, troca de experiências e apresentação das novidades da RECORD Paulista para o segundo semestre de 2026.

Durante o evento, a emissora apresentou os investimentos que estão sendo realizados em sua estrutura operacional, com destaque para o novo estúdio em Bauru e para a reforma da sucursal de Sorocaba, reforçando o compromisso da RECORD Paulista com a inovação, a qualidade técnica e a expansão de sua presença no interior de São Paulo.

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Além das melhorias estruturais, foram apresentadas novidades da programação local e projetos comerciais que serão desenvolvidos ao longo dos próximos meses, ampliando as oportunidades de conexão entre marcas, audiência e conteúdo regional.

Os convidados foram recepcionados com um menu especialmente elaborado para a ocasião. Entre as opções servidas estavam brusquetas artesanais com queijo brie e damasco, caponata de berinjela e presunto parma com rúcula; pastéis especiais em formato stick com recheios de queijos e presunto cru; mini coxinhas de costela acompanhadas de aioli artesanal; dadinhos de tapioca com geleia de maçã; steak tartare de filé mignon e a tradicional porpeta da chef.

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Para encerrar a experiência gastronômica, foi servido brownie de chocolate com creme de avelã e nozes acompanhado de sorvete. O serviço de bebidas contou com água, refrigerantes, espumante, vinho seco e cerveja Eisenbahn Long Neck.

A celebração também teve ampla repercussão na imprensa local, com cobertura de diversos portais da cidade, além da cobertura jornalística da própria RECORD Paulista em seus telejornais, plataformas digitais e redes sociais.

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A ação reforça o posicionamento da emissora como uma das principais parceiras do mercado publicitário do interior paulista, valorizando os profissionais de mídia e fortalecendo o relacionamento com anunciantes e agências que impulsionam o desenvolvimento da comunicação regional.