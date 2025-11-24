Santa Cruz do Rio Pardo recebe o Circuito RECORD Paulista de Corrida de Rua Evento inédito reuniu cerca de 800 corredores e mais de 2 mil pessoas em uma noite histórica de esporte, superação e celebração

Divulgação RECORD Paulista Divulgação RECORD Paulista

Santa Cruz do Rio Pardo viveu um momento inesquecível no último dia 22 de novembro ao receber, pela primeira vez, o Circuito RECORD de Corrida de Rua. O evento transformou a cidade em um verdadeiro palco do esporte, reunindo aproximadamente 900 corredores inscritos e mais de 2 mil pessoas ao longo do percurso e na arena do evento, em uma noite marcada por energia, emoção e espírito esportivo.

Atletas profissionais, corredores amadores, famílias inteiras e amantes do esporte se uniram em uma grande celebração que já entra para a história do município. A tradicional Corrida Noturna, que nesta edição aconteceu em parceria com a RECORD Paulista, foi um sucesso absoluto e mostrou a força do esporte como ferramenta de integração social, saúde e qualidade de vida.

‌



Divulgação RECORD paulista

Com participação de atletas vindos de diversas cidades da região e até competidores com nível digno de seleção brasileira, a prova ganhou ainda mais destaque e relevância. Os munícipes de Santa Cruz do Rio Pardo também deram um verdadeiro show de garra, foco e determinação, representando a cidade com orgulho e conquistando diversos troféus, reafirmando o potencial esportivo local.

Além da corrida, o público pôde desfrutar de uma programação completa, que contou com praça de food trucks e o show da banda Landau 69, proporcionando entretenimento para todas as idades e consolidando o evento como uma experiência que foi muito além do esporte, fortalecendo o lazer e a convivência comunitária.

‌



Para a RECORD Paulista, a realização do Circuito é mais uma forma de estreitar laços com a comunidade e reforçar seu compromisso de estar presente não apenas na informação, mas também em ações que promovem bem-estar, inclusão e qualidade de vida. Levar um evento desta magnitude para Santa Cruz do Rio Pardo representa o compromisso da emissora em contribuir ativamente com o desenvolvimento social e esportivo das cidades de sua área de cobertura.

“A corrida de rua é um movimento que inspira, transforma e conecta pessoas. Para a RECORD Paulista, estar ao lado da população em uma iniciativa tão importante como essa é motivo de grande orgulho. Ver a cidade mobilizada, vibrando e participando com tanta energia reforça nossa missão de estar cada vez mais próximos da comunidade”, destaca a organização.

‌



O sucesso do Circuito RECORD de Corrida de Rua em Santa Cruz do Rio Pardo não seria possível sem o apoio fundamental dos parceiros e patrocinadores que acreditaram nessa iniciativa desde o início. A Record Paulista agradece especialmente à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, à Loteadora Quatro Irmãos e à Imobiliária Status pelo incentivo e investimento que tornaram este evento realidade, bem como à DM Eventos pela organização impecável e profissional.

Nosso agradecimento também se estende a todos os atletas, voluntários, equipes de apoio, profissionais envolvidos e, principalmente, ao público que compareceu, vibrou e fez deste sábado uma noite mágica. Cada passo, cada incentivo e cada aplauso contribuíram para transformar este momento em um marco para o esporte local.

‌



Santa Cruz do Rio Pardo mostrou mais uma vez sua força, sua união e sua paixão pelo esporte. E como diz o lema que ecoou nessa noite histórica: Santa Cruz do Rio Pardo, o futuro é agora!