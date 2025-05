NPC Rio Preto 2025: Como atletas e Iniciantes estão se preparando para o Triatlo Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h52 ) twitter

A Record Rio Preto também está no NPC, um evento que reúne o nado, o pedal e a corrida. Qualquer pessoa pode participar do NPC; não é preciso ser atleta profissional. O evento inclui o Sprint Triathlon - uma prova de triatlo que envolve natação, ciclismo e corrida, especialmente indicada para quem está começando no esporte, porque tem um trajeto mais curto. Tem ainda a Night Run, uma corrida noturna de sete quilômetros, e o NPC100, que são dois quilômetros de natação, 80 de bike e 18 de corrida.

Então, anote aí: de 19 a 22 de junho tem NPC aqui em Rio Preto. E os inscritos já estão se preparando com uma rotina regrada, muita dedicação e, principalmente, disposição.

