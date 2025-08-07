RECORD Rio comemora o Dia dos Pais com campanha especial protagonizada por seus colaboradores Iniciativa celebra o amor paterno e homenageia funcionários que inspiram dentro e fora das telas Record Rio|Do R7 07/08/2025 - 11h22 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h23 ) twitter

Divulgação RECORD Rio

Neste Dia dos Pais, a RECORD RIO lançou uma campanha emocionante e cheia de significado: “O que é ser pai?”, com a participação especial de colaboradores da emissora que vivem a paternidade no dia a dia.

A ação teve como objetivo homenagear esses profissionais que, além de se dedicarem ao trabalho com comprometimento e paixão, também exercem com amor o papel de pais. Para isso, convidamos alguns funcionários da casa para compartilharem suas experiências como pais — sem que soubessem da surpresa preparada.

Divulgação RECORD Rio

Durante a gravação, eles foram surpreendidos com vídeos emocionantes enviados por seus filhos, agradecendo, relembrando momentos marcantes e falando sobre o que eles representam em suas vidas. O resultado foi uma sequência de reações autênticas, sorrisos, lágrimas e muito carinho.

Além disso, a campanha também contou com a criação de peças que trazem o conceito de “Um filme sobre o amor e os heróis da vida real”, reforçando a figura paterna como protagonista de histórias de cuidado, inspiração e afeto. Com uma estética cinematográfica e sensível, as peças destacam que o verdadeiro heroísmo está nos gestos do dia a dia e no amor incondicional dos pais por seus filhos.

A campanha não só valorizou os colaboradores, como também reforçou os laços afetivos que nos conectam e humanizam dentro e fora do ambiente de trabalho.

Com ações como essa, a RECORD RIO segue fortalecendo sua cultura de valorização das pessoas, celebrando histórias reais e emocionando seu público — começando de dentro para fora.

Assista aos vídeos:

