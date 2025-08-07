RECORD Rio marca presença como patrocinadora no Prêmio Colunistas Evento celebra grandes nomes da comunicação brasileira e destaca o compromisso da RECORD Rio com o fortalecimento do setor de marketing e publicidade no país Record Rio|Do R7 07/08/2025 - 10h54 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h55 ) twitter

Na noite do dia 5 de agosto de 2025, o Roxy Dinner Show, em Copacabana, Rio de Janeiro, foi palco da cerimônia do Prêmio Colunistas, considerada a mais antiga e representativa premiação de comunicação de marketing do país.

A RECORD Rio esteve entre as patrocinadoras da edição, contribuindo para uma noite que reuniu profissionais de destaque nos campos da publicidade, jornalismo e indústria audiovisual de todas as regiões do Brasil.

O evento também promoveu uma homenagem especial à memória de Marcio Ehrlich, um dos fundadores e longos coordenadores do prêmio, falecido em fevereiro deste ano. Sua trajetória foi celebrada ao longo da cerimônia como parte de um legado que transformou o Prêmio Colunistas em referência nacional.

O Prêmio Colunistas Brasil é organizado pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp) e conta com júris regionais e nacional formados por jornalistas especializados e profissionais de renome nos setores de marketing e comunicação. Essa configuração garante uma avaliação abrangente e criteriosa dos trabalhos premiados.

A premiação visa reconhecer os projetos mais influentes e criativos realizados por empresas e profissionais no Brasil. Por meio do patrocínio a essa celebração anual, a RECORD Rio reafirma seu compromisso com a excelência na comunicação e com os talentos que inspiram e inovam no setor.

