RECORD Rio marca presença no ENCOMEX 2025 e reforça importância da comunicação no comércio exterior Evento no Sebrae/RJ reuniu autoridades, especialistas e empreendedores para debater a internacionalização dos pequenos negócios Record Rio|Do R7 21/07/2025 - 16h51 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Rio

Nos dias 17 e 18 de julho, no Rio de Janeiro, aconteceu o ENCOMEX 2025 — Encontro de Comércio Exterior — que reuniu autoridades, empresários, especialistas e comunicadores no auditório do Sebrae/RJ para discutir os rumos da internacionalização dos pequenos negócios brasileiros e fortalecer a posição do Brasil nas cadeias globais de valor.

Sob o tema “Brasil e o mundo: uma conexão sem limites”, o evento reforçou o protagonismo dos micro e pequenos empreendedores no comércio internacional. Atualmente, segundo o Sebrae, o estado do Rio de Janeiro é responsável por 10% das exportações nacionais realizadas por pequenos negócios — um dado que revela o potencial e a relevância dos empreendedores fluminenses nesse cenário.

Além dos painéis com debates estratégicos e apresentações de cases de sucesso, o ENCOMEX contou com a entrega do Prêmio Top Comex 2025, que reconheceu iniciativas de destaque na área de comércio exterior. A premiação foi um momento simbólico de valorização daqueles que movimentam a economia com visão global e compromisso com a inovação.

Divulgação RECORD Rio

A comunicação como instrumento de desenvolvimento também esteve em pauta. A apresentadora Paula Varejão, ao lado do apresentador Marcus Marinho, representou a RECORD Rio no evento. Em sua fala, Paula destacou que “comunicação é tudo” e que é essencial saber comunicar bem aquilo que se deseja vender. Ela também apresentou seu programa “O Brasil Que Dá Gosto”, que evidencia as riquezas e potencialidades do país, contribuindo para criar uma imagem positiva do Brasil no exterior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5