Record Rio marca presença no SITUS 2025 e reforça compromisso com o turismo sustentável Com a participação dos apresentadores Ernani Alves e Marcus Marinho, a emissora destacou sua conexão com iniciativas que aliam preservação ambiental e novas oportunidades de mercado. Record Rio|Do R7 26/09/2025 - 15h14 (Atualizado em 26/09/2025 - 15h28 )

Divulgação RECORD Rio

A Record Rio esteve presente apoiando o SITUS 2025 – III Seminário Internacional de Turismo Sustentável, realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Durante os três dias, o SITUS reuniu gestores públicos, empresas, especialistas, comunidades e empreendedores para debater soluções práticas de um turismo que respeita o meio ambiente, valoriza a cultura e promove prosperidade para os territórios. Assim como o evento, que trouxe como tema central o lema “Preservar é Prosperar”, a Record Rio acredita que investir em iniciativas sustentáveis é fundamental para gerar impacto positivo e fomentar novas oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

Ontem (25), no último dia de evento, representando a emissora, participaram do encontro os apresentadores Ernani Alves, do Cidade Alerta Rio, e Marcus Marinho, do RJ no Ar. Ernani realizou um pitch sobre a Record Rio, destacando a força da programação da emissora e o papel essencial do jornalismo local na cobertura dos temas que impactam diretamente a população fluminense. Já Marcus Marinho foi mediador do painel “Da tela ao destino: como cinema, streaming, entretenimento e grandes eventos viram desejo, viagem e legado”, que discutiu o impacto da indústria criativa e do entretenimento na promoção do turismo e na construção de legados para os territórios.

Divulgação RECORD Rio

A presença da Record Rio reforça o compromisso da emissora em acompanhar de perto os principais debates sobre sustentabilidade, inovação e transformação social, conectando informação de qualidade à agenda do futuro.

