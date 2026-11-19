TV Fronteira e RECORD festejaram parceria inovadora na comunicação no Oeste Paulista | Foto: Gelson Netto/ifronteira.com

Em um ambiente vibrante, acolhedor e reluzente, o Espaço LLUZ foi o cenário de uma grande celebração nesta quarta-feira (18), em Presidente Prudente (SP). Com a presença de convidados ilustres, parceiros e autoridades de todo o Oeste Paulista, a festa marcou oficialmente o início de uma nova e promissora era: a parceria entre a TV Fronteira e a RECORD. Entre abraços, reencontros e o entusiasmo de quem constrói o futuro da informação e do entretenimento, o evento brindou o compromisso de levar ainda mais proximidade, inovação e jornalismo de qualidade para a comunidade.

Ao ifronteira.com, o empresário e diretor executivo da TV Fronteira, Paulo Lima, definiu a data como uma noite de bênçãos e graças enviadas por Deus. De fato, “brilhante”!

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“A gente tem que estar feliz. Temos que estar realizados pelos nossos sonhos concretizados. Trabalhamos, lutamos, enfrentamos problemas, mas o dia da vitória sempre chega para quem acredita, quem tem fé. A gente, para tudo na vida, tem que ter amor e fé, como dizia o meu saudoso pai. E é desta forma que vamos fazer esta noite, um congraçamento com todos, para todos, onde a cidade, a região possa comemorar. Porque é uma vitória coletiva, é uma vitória muito ampla para todos. A divulgação de uma cidade, de uma história, de uma família, todos estão envolvidos. Eu tenho certeza de que o futuro virá muito melhor. Dias melhores virão abastecidos por longos e longos anos. E assim vamos em frente, caminhando com a verdade, com o trabalho e com amor”, refletiu Lima.

Empresário e diretor executivo da TV Fronteira, Paulo Lima, ao lado dos filhos Petro e Alexandra | Foto: Gelson Netto/ifronteira.com

Ele também ressaltou que, com a afiliação à RECORD, o Oeste Paulista voltou a ser representado.

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“Vamos crescer muito, vamos mostrar o potencial econômico, o potencial industrial, comercial para todo o Brasil. Aqui, as pessoas são trabalhadoras, as pessoas têm fé, as pessoas lutam, acreditam e vão buscar o melhor. E é isso que nós queremos, o nosso propósito, a nossa missão: servir. E assim faremos!”, garantiu o empresário.

“O Grupo Fronteira de Comunicação, hoje afiliado à Rede RECORD, vai trazer para todos um envolvimento, um crescimento de um conteúdo, de uma programação estável, familiar, progressista e de fé. É o que eu sempre acreditei. Meu pai sempre me ensinou muito isso. Meu pai me falava todos os dias: ‘Meu filho, seguir a Jesus Cristo, em frente e para o alto’. E a gente não pode perder este horizonte, esta bússola. E nós estamos aqui com o mesmo propósito de trabalhar, engrandecer Presidente Prudente e a nossa região. Nós vamos voltar ao contexto nacional com divulgação das notícias, da positividade. Tudo o que tem de bom e de melhor sendo produzido na nossa região. É uma região fortemente do agronegócio. Mas nós temos uma indústria forte, que eu poderia citar centenas de empresas, como o comércio. Então, isso é relevante. Vamos mostrar o nosso povo para o Brasil. E vamos trazer o Brasil para Presidente Prudente e região”, complementou.

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TV Fronteira e RECORD festejaram parceria inovadora na comunicação no Oeste Paulista | Foto: Gelson Netto/ifronteira.com

O diretor de Jornalismo de Rede da RECORD, Rafael Perantunes, afirmou ao ifronteira.com que o público só tem a ganhar com a afiliação da TV Fronteira à emissora.

“A RECORD é a emissora que mais valoriza o jornalismo na TV aberta, principalmente. É a emissora que tem a maior grade de programação e, principalmente, de jornalismo local. Aqui na região, a gente ainda não tinha uma cobertura desse porte e, com o potencial, com a força, a tradição da TV Fronteira — as duas marcas são fortíssimas, então, alinhando, dando credibilidade, que também tem a RECORD —, tenho certeza de que vai ser para a região um momento histórico, um momento de muitos frutos. Só quem tem a ganhar são os espectadores”, salientou.

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Divulgação TV Fronteira

‘Fortalecer’

Ao ifronteira.com, o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), Márcio Silva Novaes enfatizou a importância da nova parceria que surge entre a TV Fronteira e a RECORD.

“A honra é minha de estar aqui, até porque eu sou natural de Paraguaçu Paulista [SP]. Portanto, eu sou filho aqui do Oeste Paulista. Então, para mim é uma dupla alegria estar aqui e celebrando essa parceria com a TV Fronteira, com o Paulo, que já foi deputado, amigo e querido, e enfim, toda a história que cerca não só a TV Fronteira, mas toda a estrutura que foi criada pelo Doutor Agripino, toda essa história bonita de trabalho. E eu acredito que essa parceria RECORD e TV Fronteira vem fortalecer a TV Fronteira com o jornalismo local. Isso é fundamental. As pessoas querem saber da vida do seu bairro, da sua cidade, da sua região, de onde ele vive. O Brasil é um país muito grande e a gente quer saber do Brasil, do mundo, mas quer saber o que está perto de casa. Isso é fundamental e isso é a história da Record. A Record tem o maior e melhor jornalismo local e dedica a todo afiliado mais de 6 horas para que ele produza a programação local. Gera emprego, traz profissional, traz gente importante, traz cultura, educação, lazer, enfim, tudo o que é importante para que você construa cidadania, você construa paz, tranquilidade. E além de tudo isso, a região de Presidente Prudente é a região do agro, como diz o Paulo Lima. E é o agro que sustenta esse país”, comentou.

A Associação é responsável por dar voz a cada radiodifusor que presta um dos mais importantes serviços à sociedade: o acesso à informação.

Presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, reforçou que o enfoque da parceria é dar voz às pessoas | Foto: Gelson Netto/ifronteira.com

‘Voz da população’

O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, salientou que a união entre as emissoras será boa para todos.

“A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que essa região aqui do Oeste Paulista tem uma força muito grande e a TV Fronteira tem uma tradição de falar com essa comunidade já há muito tempo, e a gente sabe da força dela. E a gente juntando agora toda a estrutura da RECORD com a estrutura regional da TV Fronteira, esse casamento vai ser um casamento muito feliz e muito bom para todo mundo que vive aqui nessa região do estado de São Paulo. Eu morei aqui perto, eu morei em São José do Rio Preto [SP], eu fui diretor da RECORD Rio Preto, eu já conhecia a região, mas a gente agora está mais perto, porque a TV Fronteira, ela está aqui dentro, ela está dentro de Presidente Prudente, ela abraça a região aqui no entorno com muita presença. E isso, para a gente, é melhor ainda, vai fazer com que a gente tenha mais identidade local, mais presença e vai ser melhor para todos os moradores dessa grande região aqui do estado de São Paulo”, contou.

Costa ainda disse que o principal foco da emissora é falar a linguagem das pessoas.

“É muito importante que as pessoas se identifiquem com a emissora e se vejam na televisão. Porque a gente quer saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas a gente quer saber o que está acontecendo do outro lado da cidade também. Então essa característica que a RECORD tem é inigualável. É a rede de televisão que mais abre espaço para a programação local das emissoras afiliadas. Isso é fundamental e nenhuma outra emissora proporciona isso para as suas afiliadas. Isso é um valor importante, que as pessoas tenham esse espaço e a gente garanta isso para todo mundo que assiste à RECORD”, contextualizou.

Ele ainda reforçou a importância de estar em diferentes mídias, em formatos inovadores na área de comunicação.

“A RECORD já está hoje iniciando, para você ter uma ideia em termos de tecnologia no vídeo, a RECORD está iniciando no mês de dezembro em São Paulo, Rio e Brasília as transmissões já no novo formato da televisão brasileira, que é a DTV+, também conhecida como TV 3.0. A RECORD está em todas as mídias. A RECORD, hoje, tem um alcance gigantesco em todas as mídias sociais: TikTok, Instagram, o RECORDPlus, que é a nossa plataforma de streaming, hoje, tem milhões e milhões... o R7, que passou vários outros grandes portais hoje, se eu não me engano, é o segundo portal de comunicação do país. Então todo esse know-how que a RECORD tem, em termos de comunicação com o Brasil e com o mundo, agora, a gente agrega à força local que a TV Fronteira tem também em várias mídias. A gente sabe que a TV Fronteira dentro dessa região do Oeste Paulista, ela é muito forte para falar com essa comunidade, para falar com essas pessoas que estão aqui. E a gente ganha esse alcance, agora, também, de chegar com uma força muito grande nesse espaço mais regional aqui da região do Oeste Paulista e a gente fica muito feliz de poder falar com essas pessoas também mais de perto. E o mais importante é isso: é falar de perto. A RECORD quer estar perto das pessoas. E esse é o nosso grande valor”, salientou.

CEO da RECORD, Marcus Vinicius Vieira, citou a importância do acompanhamento do público com a integração entre as emissoras | Foto: Gelson Netto/ifronteira.com

O CEO da RECORD, Marcus Vinicius Vieira, destacou que o DNA da emissora é a regionalização.

“Com a integração da TV Fronteira aqui, o que a gente faz em São Paulo [SP] é abraçar todo o estado. E nada melhor do que a gente fazer isso com uma empresa já consolidada, com profissionais excelentes, com um homem que tem visão, que está à frente, o Paulo. Eu tenho certeza de que essa parceria vai dar muito fruto e vai fazer com que o povo daqui contribua também com o crescimento da RECORD. É o que nós esperamos, estamos de braços abertos para receber a TV Fronteira”, afirmou ao ifronteira.com.

Ele citou a importância do acompanhamento do público com a integração entre as emissoras.

“O que é mais bacana, que nós queremos deixar bem claro para todo o público aqui do oeste, de Presidente Prudente e de todas as demais cidades, é que o que a RECORD quer é que você participe, que você se integre a nós. Não somente à televisão, mas às nossas redes sociais, à internet, ao streaming, a tudo o que nós vamos proporcionar. Por quê? Porque eu quero que você que se preocupa com a sua rua, com o seu bairro, com o seu cidade, saiba que a RECORD é sua parceira, que nós estamos de braços abertos para você”, disse Vieira diretamente ao público.

O CEO agradeceu à receptividade que a RECORD teve desde a estreia na TV Fronteira aos telespectadores.

“Primeiro, eu queria dizer que eu fico imensamente feliz que a RECORD foi recebida de braços abertos aqui pelo público do Oeste, principalmente aqui da cidade. Mas eu quero deixar bem claro para todo o público que o nosso propósito aqui é servir a comunidade. E é exatamente isso: nós queremos deixar todos os nossos meios, todas as nossas plataformas abertas para o público. Tudo o que eles quiserem: sejam as queixas, sejam as reclamações, mas sejam também os elogios, as alegrias, os momentos difíceis que aqui o povo tem vivenciado. A RECORD quer participar de forma integral, positiva, acrescentando a cada cidadão daqui da zona oeste de São Paulo exatamente essa contribuição. Nós estamos de braços abertos. Fico feliz que o povo também recebe a RECORD com alegria”, enfatizou.

O vice-presidente de Jornalismo da RECORD, Antônio Guerreiro, afirmou que se sente muito gratificado e completou que está sendo um prazer muito grande trabalhar com a equipe da TV Fronteira.

“Eu comando dois mil jornalistas no meu dia a dia. Então, quando você ganha uma equipe de jornalistas, como as pessoas que eu conheci, que eu tive o prazer de conversar durante todo o dia de hoje, você fica muito gratificado, você fica muito feliz, porque você revela mais uma vez a excelência de profissionais que fazem parte desse conglomerado, desse time que a gente chama de Família RECORD. Então, é com prazer muito grande que a gente recebe todos vocês e vamos embora juntos crescer cada vez mais, informar, traduzir a notícia, dar voz àqueles que não têm, que não possuem. Essa é a marca do jornalismo da Record e que vai continuar com mais seis horas de jornalismo regional todos os dias, e vocês com muita presença também no jornalismo de rede. A gente está muito feliz”, reiterou.

Regionalização

A gerente de jornalismo da TV Fronteira, Vivian Padovan, disse ao ifronteira.com que considera marcante esse novo passo da TV Fronteira.

“Eu estou aqui na TV há mais de 20 anos, eu peguei muitas fases da TV Fronteira e é possível dizer que esse, talvez, seja o momento mais especial que eu estou vivendo. Porque é um momento de transição que a gente estava vivendo e que a gente, agora, revê uma emissora ressurgindo em uma parceria com uma outra grande emissora, que as pessoas já gostam muito, que já é muito conceituada por toda a população, e que nós, enquanto profissionais, estamos tendo todo o respaldo da rede RECORD para fazer a programação do jeito que eles também imaginam, do jeito que é o jeito deles. Então, a gente está conseguindo reunir as nossas características, que já era de um jornalismo que dá espaço para a população, que quer a população participativa, mostrando os fatos, e também valorizando essa característica que também vem da rede RECORD. Então, para mim é um momento de muita felicidade ver os nossos profissionais felizes, empenhados, muito dispostos com o desafio, apesar de um aumento muito grande na nossa área, do nosso tempo de programação, todo mundo muito feliz, muito empolgado, aproveitando isso para levar uma prestação de serviço que seja ainda mais importante para a população do Oeste Paulista”, compartilhou.

Vivian também disse que, em apenas três dias de RECORD, a emissora só recebeu elogios da população.

“Nos nossos WhatsApps, nas nossas redes sociais particulares, na emissora, nas ruas, em todo lugar, são muitos os elogios. E não só pela programação, mas as pessoas relatando a felicidade de poder ver a TV Fronteira, agora, sim, ocupando um lugar de destaque na programação, com força, com a força que a TV Fronteira sempre teve. Então eu acho que a repercussão é a mais positiva possível e que seja realmente assim, e quem ainda não veio, venha nos ver, que a gente está realmente oferecendo uma programação com conteúdo de qualidade”, afirmou.

A jornalista e apresentadora do Domingo Espetacular, Camila Busnello disse que a parceria foi importante para todo mundo.

“É uma região Oeste, com uma economia tão pujante, tão importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Estava mais do que na hora de uma parceria desse tamanho entre a TV Fronteira e a TV RECORD. Como eu disse na minha entrada ao vivo agora a pouco, que é a união de duas histórias contruídas com um valor fundamental que é o espectador. Então, a gente vai levar para o território nacional histórias regionais dessa região oeste tão importante para o Brasil inteiro e também para o Estado de São Paulo”, contou.

Ela também compartilhou como se sente ao fazer parte do Domingo Especular, principalmente, em ter a oportunidade de se encontrar com telespectadores aos domingo.

“A RECORD sempre teve essa preocupação em ter no DNA o jornalismo de qualidade e credibilidade. Então, a gente usa esse espaço que a gente tem, que é enorme, a gente entra no Domingo Espetacular na casa das pessoas, às 18h30, todos os domingos. É um programa familiar, de domingo mesmo. Aos domingos, a gente sabe, só entra na sua casa quem quer. Então, é uma experiência maravilhosa, a gente tem reportagens investigativas, tem entretenimento, tem muita informação, prestação de serviço. É um prazer muito grande poder participar da família das pessoas. Aos domingos, aproveito para dizer que o Roberto Cabrini e eu, a gente honra cada telespectador que está ligado na gente, a gente sabe da importância disso todos os dias quando a gente chega para trabalhar”, sintetizou.

O superintendente de Rede da RECORD, André Dias, desejou que o sucesso desta parceria entre as emissoras dure um longo período.

“É a centésima nona emissora da nossa rede. Mais regionalização, mais conteúdo do interior de São Paulo, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E a RECORD tem essa característica de estar muito próxima da sua população, não importa em que região, não importa em que estado. Ela tem o sotaque do interior de São Paulo, como ela também tem o sotaque pernambucano, cearense, nortista, o sulista, e isso faz com que a nossa audiência se identifique muito com os nossos produtos, sejam as nossas novelas, nossas linhas de entretenimento e também o jornalismo, que é o carro-chefe. E a TV Fronteira tem um histórico de sucesso. Desde a sua fundação, ela tem realmente feito um trabalho excepcional aqui no interior de São Paulo e, agora, com a bandeira da RECORD e também com a bandeira de todas as outras emissoras afiliadas, esse sucesso vai continuar e esperamos que durante um longo tempo. Eu viajo o Brasil todo e faço essa relação das emissoras com a cabeça de rede e também com a cabeça de rede. E o espírito é esse. Nós temos emissoras já para 35, 37 anos de afiliação e a empolgação dessas emissoras e a dedicação delas em fazer jornalismo é como se fosse agora da chegada da TV Fronteira. Isso já por três décadas, outras com 27 anos, com 25 anos, e a cada dia mais elas se sentem empolgadas de levar a comunicação social e também de produzir um conteúdo de altíssima qualidade”, contou.

O diretor Comercial de Rede da RECORD, Claudio Barres, complementou o pensamento de Dias, ressaltando a importância de ter mais uma emissora no Oeste Paulista.

“A RECORD é conhecida no seu regional pela voz que ela dá às emissoras e por toda a força que ela tem na programação regional, nos programas locais, entendendo as oportunidades, os problemas, os anseios da população. Quando tem uma emissora aqui, a população local para de receber uma notícia enlatada de uma outra praça e passa a ter informações aqui. Hoje mesmo eu estava no táxi, o motorista disse assim: ‘Agora será que o nosso aeroporto melhora? Porque vocês vão lá, vão noticiar’. Então, assim, isso é importante, é essa movimentação que a gente quer. E, principalmente, é isso, dar voz à população local através da nossa programação local e, claro, amparada sempre na nossa programação nacional, nos nossos realities, nas nossas novelas, no futebol e no nosso jornalismo, que é a nossa grande grade de programação net. Elas se identificam exatamente por isso, porque a gente pratica uma comunicação local, eu brinco e falo assim: ‘A gente fala com o sotaque local’. Então, cada uma com o seu sotaque, cada uma falando com a sua população, com o nosso telespectador da praça e assim a gente vai”, explicou ao ifronteira.com.

Dias deixou claro que não importa a distância ou o meio utilizado, mas a notícia sempre irá alcançar a audiência.

“A RECORD é multiplataformas com conteúdo transmídia, e as suas emissoras também vêm nessa linha. Não é apenas você retransmitir aquilo que se produz no ar, o ao vivo, o factual. Não, é replicar também esse conteúdo para essa diversidade de audiência e de comportamento que tem hoje o público. Nós somos conectados, nós estamos conectados com o celular, com o tablet, com o computador de mesa, com o iPhone, e a RECORD procura levar também esse conteúdo fazendo esse follow de audiência. E assim também as nossas afiliadas. Vocês aqui, a TV Fronteira nessa região, ela tem o iFronteira, ela tem as rádios, tem as redes sociais, tem as redes sociais dos seus apresentadores, tem o seu sinal no YouTube e ela também terá o seu sinal no RECORDPlus, que é a nossa plataforma de streaming. Então, não importa onde esse conteúdo vai chegar, mas ele vai alcançar a nossa audiência com a qualidade aqui da TV Fronteira também”, destacou.

Barres sintetizou que a multiplataforma do grupo também contribui para dar mais espaço aos desejos do público, ampliando as perspectivas comerciais e de negócios.

“Hoje, a gente tem se apresentado para o mercado como um grupo de comunicação. A RECORD não é mais uma emissora de televisão. Ela é um grupo de comunicação que, hoje, oferece diversas plataformas para atender a população. O famoso ‘always on’ que a gente fala, está 24 horas por dia conectado, a gente está conectado com o nosso telespectador e com o nosso consumidor. A gente está conectado na televisão, a gente está conectado no R7, a gente está conectado no RECORDPlus, que é a RECORD de bolso onde você assiste à programação da RECORD o dia inteiro, do jeito que você quiser. A gente está conectado no Acelera, que é o nosso canal de vídeo no YouTube, onde a gente gera conteúdos, bastante conteúdo para clientes, para a população. Então, assim, toda essa multiplataformidade que a gente tem feito vai reforçando cada vez mais essa nossa veia de ser um grupo de comunicação e, hoje, poder falar com todo mundo. Eu costumo dizer: o cliente hoje, né, o consumidor só está consumindo digital? A gente é digital. Ah, está consumindo a TV? A gente é TV. Quer consumir a nossa programação a qualquer hora do dia e da noite? A gente tem onde oferecer para ele. Então, ter mais uma emissora com essa característica, e eu sei que Presidente Prudente, a TV Fronteira, já tem um digital forte, juntando-se ao nosso digital, vai ficar mais forte ainda”, finalizou ao ifronteira.com.