Final do Paulistão é na TV Leste: Novorizontino e Palmeiras decidem o título no domingo Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e o time do interior precisa reverter a vantagem. Transmissão começa às 20h na afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Vale a taça! Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8) pelo segundo jogo da final do Paulistão, e a TV Leste, afiliada RECORD exibe todos os lances dessa grande decisão ao vivo, a partir das 20h, com exclusividade na TV aberta para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais.

A cobertura contará com narração de Cleber Machado e comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola. A apresentação será de Paloma Tocci e Bruno Laurence. No gramado do palco da final, estarão os repórteres Alexandre Oliveira e Duda Gonçalves. Nas arquibancadas do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Jean Brandão traz o clima da torcida durante a decisão.

‌



Em parceria com o Desimpedidos, a partida também será transmitida nas redes sociais, no R7.com e no RecordPlus.

Sobre os times

O Novorizontino busca seu inédito título da divisão de elite do Paulistão. Para isso, precisa reverter a vantagem do Palmeiras, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Flaco López. O time do interior terá o “fator casa” a seu favor e também em campo o artilheiro do torneio, o atacante Robson, com sete gols.

‌



O Palmeiras, por sua vez, precisa apenas de um empate para conquistar a 27ª taça do Campeonato Paulista. Além da vantagem no placar, o elenco alviverde chega embalado pelo histórico recente: está em sua sétima final consecutiva, com quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e dois vice-campeonatos (2021 e 2025) nas seis edições anteriores.

Caso o Novorizontino vença por um gol de diferença no tempo normal, o campeão paulista de 2026 será definido na disputa de pênaltis.

‌



Estaduais pelo Brasil

Regionalmente, a RECORD vai exibir vários jogos de campeonatos estaduais por todo o Brasil. Veja os confrontos:

ACREANO - Humaitá x Rio Branco (apenas para o Acre) - 14h30 (horário local)

- Humaitá x Rio Branco (apenas para o Acre) - ALAGOANO (FINAL) – ASA x CRB (apenas para Alagoas) - 15h30 (horário de Brasília)

– ASA x CRB (apenas para Alagoas) - AMAPAENSE - Ypiranga x São José (apenas para o Amapá) - 15h30 (horário de Brasília)

- Ypiranga x São José (apenas para o Amapá) - CANDANGÃO (SEMIFINAL) - Sobradinho x Samambaia (apenas para Brasília) - 15h30 (horário de Brasília)

- Sobradinho x Samambaia (apenas para Brasília) - CAPIXABÃO (SEMIFINAL) - Vilavelhense x Serra (apenas para o Espírito Santo) - 15h30 (horário de Brasília)

- Vilavelhense x Serra (apenas para o Espírito Santo) - GOIANÃO (FINAL) - Atlético-GO x Goiás (apenas para Goiás) - 15h30 (horário de Brasília)

- Atlético-GO x Goiás (apenas para Goiás) - PARANAENSE (FINAL) - Londrina x Operário (apenas para o Paraná) - 15h30 (horário de Brasília)

- Londrina x Operário (apenas para o Paraná) - POTIGUAR (SEMIFINAL) - Potiguar de Mossoró x América-RN - 15h30 (horário de Brasília)

- Potiguar de Mossoró x América-RN - SERGIPANO SERGIPANO (FINAL) - Confiança x Sergipe (apenas para Sergipe) - 15h30 (horário de Brasília)

- Confiança x Sergipe (apenas para Sergipe) - RORAIMENSE - Sampaio x Náutico (apenas para Roraima) - 19h15 (horário local)

Fique ligado! Você acompanha a decisão do Campeonato Paulista 2026 entre Novorizontino e Palmeiras neste domingo (8), a partir das 20h, com transmissão da TV Leste|RECORD, R7.com e RecordPlus!