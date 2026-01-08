Paulistão 2026 estreia na TV Leste com Portuguesa x Palmeiras e Mirassol x São Paulo Jogos marcam o retorno do Campeonato Paulista na tela da afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

O Paulistão está de volta neste final de semana e com rodada dupla na tela da TV Leste, afiliada RECORD, para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais. No sábado (10), a partir das 20h, tem Portuguesa x Palmeiras, ao vivo, no estádio Canindé, em São Paulo (SP).

Já no domingo (11), também às 20h, as 188 cidades com cobertura da TV Leste acompanham a partida Mirassol x São Paulo, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Os dois duelos são válidos pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026.

Maior Estadual do país

A competição contará com oito rodadas na primeira fase, seguidas por quartas de final, semifinal e decisão. São 16 clubes lutando pelo título do Paulistão. Os jogos também serão exibidos também na RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus. A RECORD transmitirá dois jogos por rodada.

A emissora é detentora dos direitos de transmissão do campeonato estadual desde 2022, quando firmou uma parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), marcando o seu retorno ao futebol.