Série protagonizada por ator valadarense estreia na RECORD

Chegaram novidades nas noites da RECORD. Na segunda-feira (17/06), às foi exibido o primeiro episódio da série ‘A Rainha da Pérsia’, uma obra escrita por Cristiane Cardoso, com direção de Leonardo Miranda. Com um enredo dividido em 30 partes, o folhetim conta a história de Hadassah, conhecida como Ester.

A série é protagonizada pela atriz estreante Nathalia Florentino que, durante a gravação, chegou a embarcar para Marrocos. “Hadassah é uma menina alegre, livre e despreocupada”, define Nathalia.

No folhetim, a jovem fica órfã aos dez anos de idade e passa a ser criada por Mordecai, o seu primo. Em uma tentativa de se proteger dos preconceitos contra o povo judeu na época, ela vai morar em Susã e adota o nome de Ester, para, assim, esconder a sua origem.

Outro nome escalado que vem chamando a atenção nos bastidores é do ator valadarense Carlo Porto, rosto já conhecido pelos noveleiros do canal. Dessa vez, sobretudo, o galã veterano vai dar vida ao personagem Xerxes I, o poderoso rei Assuero da Pérsia.

Xerxes, apesar de todo o poder, vive um momento de frustração devido ao seu primeiro casamento com Améstris, ou Vasti, (Camila Rodrigues). Vivendo uma sequência de tribulações, a união entre os dois é destituída, levando-o a procurar uma nova rainha entre as jovens do reino.

O romance entre o homem mais poderoso da terra e uma mulher judia, todavia, culminam em uma história com grandes surpresas, reviravoltas e muitas lições de fé.