TV Leste, afiliada RECORD, retransmite Copinha 2026 e Paulistão 2026 a partir de janeiro As 188 cidades com cobertura da afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais acompanharão as competições ao vivo

Divulgação TV Leste Negrucci e Kayke venceram a Copa São Paulo de Futebol Júnior - Portal R7

Em janeiro, a TV Leste, afiliada RECORD, retransmitirá o Paulistão 2026 em um novo formato. A competição contará com oito rodadas na primeira fase, seguidas por quartas de final, semifinal e decisão. Além disso, será exibida a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Os jogos serão exibidos também na RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus.

A “Copinha” como é conhecida nacionalmente a Copa São Paulo de Futebol Júnior, reúne 128 clubes de todo o Brasil, divididos em 32 grupos, com quatro times em cada um. Os dois melhores colocados dos grupos garantem vaga na fase eliminatória. Já no mata-mata, as equipes se enfrentam em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Divulgação TV Leste Crédito: RECORD MINAS

As equipes ficam sediadas em cidades do interior paulista A final da competição será realizada no Estádio do Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.