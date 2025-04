TV Leste comemora o Dia do Jornalista e Dia da Saúde com colaboradores A ação foi uma parceria entre o Sistema Leste de Comunicação e uma Cooperativa Médica de Governador Valadares TV Leste|Do R7 08/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h18 ) twitter

Divulgação TV Leste

Um dia de muita saúde, relaxamento, qualidade de vida, estética e reconhecimento no ar, tudo dentro do ambiente de trabalho. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde e ao Dia do Jornalista, celebrados na segunda-feira (07), a TV Leste e todo o Sistema Leste de Comunicação e uma Cooperativa Médica de Governador Valadares prepararam um momento especial para os colaboradores.

A ação aconteceu no auditório da TV Leste, afiliada RECORD, no bairro Vila Rica em Governador Valadares (MG). Profissionais de saúde trouxeram atividades do Programa Saúde no Trabalho (PST), como: avaliação de saúde; glicemia capilar; aferição de pressão; pesagem; massagem relaxante (deitado); massagem quick (sentado) e spa labial (cuidados com os lábios).

O atendimento em homenagem aos jornalistas e ao dia da saúde ocorreu durante dois turnos e gratuitamente. Além dos jornalistas, profissionais de diversos setores receberam dicas de saúde após suas avaliações e responderam pesquisas de atendimento. Foi a segunda ação realizada neste ano entre a TV Leste e a Cooperativa Médica, após a inclusão do Sistema Leste de Comunicação no Programa Saúde no Trabalho (PST).

O objetivo geral é também consolidar a parceria entre as empresas para um acompanhamento mais pontual em relação à saúde dos colaboradores.