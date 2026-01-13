TV Leste transmite Palmeiras x Santos e RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão 2026
Confrontos pela 2ª rodada do Campeonato Paulista serão ao vivo na tela da afiliada RECORD
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Leste, afiliada RECORD, na TV aberta para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais.
O Palmeiras estreou com vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0 e ocupa a 6ª colocação, com três pontos, ao lado de RB Bragantino, Santos, Mirassol, Corinthians e São Bernardo. Já o Santos derrotou o Novorizontino por 2 a 1 na 1ª rodada da competição.
Escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez (Khellven); Marlon Freitas, Larson, Mauricio; Allan, Flaco López (Ramón Sosa), Vitor Roque.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Robinho Jr (Caballero), Barreal (Lautaro Díaz), Gabigol.
RB Bragantino x Corinthians
Em partida válida também pelo Campeonato Paulista, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino na quinta-feira (15), às 19h30, também com transmissão na TV Leste. O jogo será no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
No domingo (11), o Timão estreou com vitória por 3 a 0 contra a Ponte Preta na Neo Química Arena, na capital paulista. Na rodada de abertura do Paulistão o Massa Bruta venceu o Noroeste por 1 a 0, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).
Maior Estadual do país
A competição conta com oito rodadas na primeira fase, seguidas por quartas de final, semifinal e decisão. São 16 clubes lutando pelo título do Paulistão. Os jogos também são exibidos na RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus.
A emissora é detentora dos direitos de transmissão do campeonato estadual desde 2022, quando firmou uma parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), marcando o seu retorno ao futebol.