TV Paranaíba RECORD agita a final do Paulistão com ação especial e grande engajamento do público

A grande final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, realizada na última quinta-feira (27), não foi marcada apenas pela emoção dentro de campo. Fora dele, a TV Paranaíba RECORD promoveu uma ação especial que mobilizou milhares de torcedores e reforçou a conexão da emissora com seu público.

Apostando no poder do Balanço Geral, um dos seus programas locais, a TV Paranaíba RECORD realizou um sorteio exclusivo que levou a rivalidade entre as torcidas para outro nível. Mais de 2 mil pessoas acessaram o portal Paranaíba Mais para garantir a chance de levar para casa um dos dois kits oficiais — um do Corinthians e outro do Palmeiras — contendo boné, bola e bag personalizada de cada time.

O engajamento massivo mostrou a força do futebol e o quanto a TV Paranaíba RECORD está cada vez mais presente na vida dos mineiros, proporcionando entretenimento de qualidade e experiências únicas para os telespectadores.

Com essa ação de sucesso, a emissora reafirma seu compromisso de ir além da tela, criando oportunidades e momentos que aproximam ainda mais o público do universo esportivo e da paixão pelo futebol.