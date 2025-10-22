TV Paranaíba RECORD é finalista do 2° Prêmio de Jornalismo do Sistema Faemg/Senar Reportagem do Agro Paranaíba está concorrendo na categoria Vídeo com reportagem sobre invasão de javalis em lavouras no Triângulo Mineiro

Divulgação TV Paranaíba

A reportagem do Agro Paranaíba “Invasão de javalis no Triângulo Mineiro preocupa produtores, ameaça lavouras e o meio ambiente” é finalista do 2° Prêmio de Jornalismo do Sistema Faemg/Senar. Um trabalho primoroso, que agora no dia 30, irá participar da cerimônia de premiação.

O Diretor do Departamento de Conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, comenta sobre a participação da emissora na premiação: “É uma enorme honra para todos nós do Departamento de Conteúdo do Grupo Paranaíba estar entre os finalistas desta premiação. O Sistema Faemg Senar é uma grande referência para o setor do agronegócio mineiro e, para nós, é motivo de muito orgulho saber que nosso esforço e trabalho está sendo reconhecido”.

O vídeo da reportagem conta atualmente com mais de 480 mil visualizações no canal do YouTube da TV Paranaíba, o que mostra a força do agro e da emissora também nos meios digitais.

O 2º “Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg, Senar, Inaes e Sindicatos” é um concurso jornalístico instituído pelo Sistema Faemg Senar para premiar as melhores reportagens veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou plataformas digitais sobre o tema: “Agro, motor da economia mineira: diversidade, inovação e impacto social.”

A Produtora da TV Paranaíba, Mariana Palermo, afirma que é motivo de orgulho ser finalista da premiação: “Ver um trabalho nosso ser finalista em uma premiação que contempla reportagens de todo o setor do agronegócio mineiro mostra a relevância do jornalismo que fazemos todos os dias e a importância de ouvir as queixas e conquistas do produtor rural, que é o verdadeiro protagonista dessas histórias.”.