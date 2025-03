Ponta pé inicial na 4ª TH+ Cup, o campeonato de futebol de base da TH+ Nesta edição, serão 4 categorias, SUB 8, 10, 12 e 14 e mais de 1000 atletas inscritos TV Thathi Campinas|Do R7 21/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TH+

No dia 18 de março, aconteceu o congresso técnico da quarta edição da maior competição de futebol para menores de Campinas e região, a TH+ CUP, uma parceria da TH+ e MF Sports.

Nesta edição, serão 4 categorias, SUB 8, 10, 12 e 14 e mais de 1000 atletas inscritos

Os jogos acontecem todas as sextas e sábado, a partir do dia 04 de abril até o dia 24 de maio, onde acontecem as grandes finais!

Serão 16 equipes que disputarão os desejados troféus da TH+ Cup!

‌



Para acompanhar os jogos, fique atento na programação da TH+ RECORD e no app oficial da competição, disponível na APP Store e Google Play

Contamos com a sua torcida!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5