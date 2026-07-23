Canta Comigo Teen: TV Vitória RECORD aposta em estratégia multiplataforma para divulgar nova temporada Ação integra portal, rádios, redes sociais e comunicação interna para ampliar o alcance da estreia do reality musical

Divulgação TV Vitória

Com a estreia da nova temporada do Canta Comigo Teen, a TV Vitória RECORD colocou em prática uma estratégia de comunicação multiplataforma para ampliar a visibilidade do programa e fortalecer sua presença junto ao público capixaba.

A campanha reúne ações em diferentes veículos da Rede Vitória, aproveitando o alcance integrado do grupo para impulsionar a divulgação da atração em ambientes digitais, rádio, televisão e comunicação interna.

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Divulgação TV Vitória

No ambiente digital, o Folha Vitória recebeu banners display especiais direcionando o público para a estreia da nova temporada, enquanto as redes sociais da TV Vitória RECORD publicaram conteúdos de expectativa, chamadas de programação e materiais voltados ao engajamento da audiência.

Nas rádios da Rede Vitória, locutores realizaram chamadas ao longo da programação convidando os ouvintes a acompanharem a estreia do reality musical. A estratégia buscou ampliar o alcance da campanha e fortalecer a presença do programa em diferentes momentos da rotina do público.

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Divulgação TV Vitória

A divulgação também contou com uma mobilização interna envolvendo os colaboradores da Rede Vitória. Ações de comunicação foram realizadas por meio de e-mails marketing, mensagens via WhatsApp, descansos de tela, peças em elevadores e outros pontos de circulação da empresa, reforçando a estreia do programa e incentivando o engajamento dos colaboradores com a campanha.

A iniciativa faz parte da estratégia da Rede Vitória de integrar seus diferentes canais de comunicação para potencializar a divulgação de produtos da programação nacional, utilizando o alcance conjunto de portal, rádio, televisão, redes sociais e comunicação interna para fortalecer a conexão entre o público e os conteúdos exibidos pela emissora.

O Canta Comigo Teen vai ao ar às terças e quartas-feiras, às 22h30, na tela da TV Vitória RECORD, e pode ser acompanhado gratuitamente pelo RecordPlus.