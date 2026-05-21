Marcas Ícones 2026: Rede Vitória RECORD celebra a força das conexões entre marcas e consumidores no Espírito Santo O evento reuniu lideranças para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas

Divulgação TV Vitória

A Rede Vitória RECORD realizou, nesta quarta-feira (20), a celebração da 15ª edição do Marcas Ícones, um dos mais importantes estudos de lembrança de marcas do Espírito Santo. Com o tema “Vínculo que se transforma em reconhecimento”, a cerimônia homenageou empresas que conquistaram relevância na memória e na relação construída com os consumidores capixabas ao longo do tempo.

Realizado em Vitória, o evento reuniu empresários, lideranças estaduais, representantes do mercado capixaba e da RECORD em uma noite marcada pela valorização das conexões que fortalecem marcas e transformam presença em legado.

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Conduzida pela Futura, a pesquisa mapeou as marcas mais lembradas em 76 diferentes segmentos a partir da percepção espontânea da população da Grande Vitória. Ao longo de sua trajetória, o estudo consolidou-se como um importante termômetro do mercado capixaba e uma ferramenta estratégica para análise de posicionamento e relevância institucional.

Entre as principais categorias, foram reconhecidas empresas no ramo de Alimentos e Bebidas; Artigos para casa e escritório; Artigos pessoais; Educação; Grandes Negócios; Imóveis, construção e reforma; Lazer; Moda; Saúde; Serviços especializados; e Veículos. Além da categoria especial Top of Mind, que reconheceu a marca Sepé com o maior índice absoluto de lembrança espontânea entre todas as categorias pesquisadas.

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Reconhecimento que nasce da conexão

A cerimônia contou com a presença do superintendente de Rede da RECORD, André Dias, que ressaltou a importância da comunicação na promoção de iniciativas que fortalecem a conexão entre marcas e público.

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“Os veículos de comunicação têm o papel de conectar produtos e serviços ao seu público-alvo. O Marcas Ícones reforça justamente essa missão ao evidenciar a excelência das empresas que se destacam no dia a dia, permitindo que sejam reconhecidas por sua audiência e consolidem ainda mais essa credibilidade”, destacou.

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Americo Buaiz Neto, Vice-Presidente da Rede Vitória acredita que a 15ª edição do Marcas Ícones reforça o propósito que deu origem à premiação: reconhecer marcas que constroem vínculos genuínos com o público.

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“O verdadeiro objetivo desta premiação é reconhecer empresas que, de alguma forma, tocaram o coração das pessoas e fizeram com que fossem lembradas espontaneamente. É muito gratificante destacar marcas que se sobressaem não apenas por sua dimensão de mercado, mas por estabelecerem uma conexão única e verdadeira com seu público”, destacou.

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Para o CEO da Rede Vitória, Felipe Caroni, o estudo também evidencia a força da relação entre o consumidor brasileiro e as marcas regionais.

“Quando o brasileiro pensa em uma marca local, ele associa essa lembrança à família, ao afeto, à conexão e, sobretudo, ao vínculo. É justamente essa relação que a premiação busca reconhecer e que a Rede Vitória | RECORD constrói com seu público ao longo de seus 43 anos de história”, destacou.

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Entre as lideranças estaduais, estiveram presentes na celebração o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; e a prefeita de Vitória, Cris Samorini.

A condução da noite ficou a cargo da editora e apresentadora do Jornal da TV Vitória, Juliana Lyra e do apresentador do ValorES e editor de Economia do Folha Vitória, Edu Kopernick. A entrega dos troféus foi realizada por representantes da Rede Vitória, o presidente do Sindicato de Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), apresentadores da TV Vitória RECORD e colunistas do portal Folha Vitória.