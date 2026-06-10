Solidariedade e mobilização social marcam nova temporada do Corrente do Bem na TV Vitória RECORD Programa acompanha histórias de capixabas que enfrentam desafios e encontram no apoio coletivo uma oportunidade para recomeçar

Divulgação TV Vitória

Estreou neste sábado (06) a quarta temporada do Corrente do Bem, na TV Vitória RECORD. Apresentado por Michel Bermudes, o programa retorna à grade com oito episódios dedicados a histórias reais de capixabas que enfrentam desafios e encontram na solidariedade uma oportunidade para reconstruir suas trajetórias.

O Corrente do Bem tem como proposta conectar telespectadores, empresas, instituições e parceiros a causas que necessitam de apoio, ampliando o alcance de iniciativas solidárias e fortalecendo redes de ajuda em diferentes regiões do Espírito Santo. Em 2023, surgiu como um quadro especial no Balanço Geral ES, e desde 2024 se tornou um programa especial da TV Vitória | RECORD para dar destaque a histórias que inspiram empatia e ação.

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Para Michel Bermudes, a trajetória do Corrente do Bem evidencia o poder da solidariedade para causas capazes de transformar vidas.

“É um programa muito afetuoso, antes de tudo. A gente realiza sonhos e conta histórias, com a ajuda dos nossos parceiros. Então ver a evolução desse quadro, que virou um programa do final de semana, é muito especial. No jornalismo factual, a gente lida diariamente com as mazelas humanas, mas o Corrente do Bem tem um outro propósito: é quando a gente se senta para ouvir uma história de superação, de virada de jogo. Por isso, a gente recebe cartas do Estado inteiro, já foram mais de 100 histórias contadas ao longo desses anos, e muitos sonhos realizados”, afirma.

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No episódio de estreia, o programa acompanhou a história de uma família de Vila Velha que perdeu grande parte da casa após um incêndio. Além dos prejuízos materiais, a tragédia comprometeu a principal fonte de renda da família. A mobilização de vizinhos, amigos e moradores da região marcou a edição, evidenciando como o apoio coletivo pode fazer a diferença em momentos de dificuldade.

A nova temporada reforça esse compromisso ao apresentar histórias marcadas por desafios sociais, econômicos e familiares, ao mesmo tempo em que destaca o impacto da união entre pessoas, comunidades e instituições na construção de novas oportunidades.

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Com episódios exibidos semanalmente, o programa seguirá percorrendo municípios capixabas para aproximar causas e pessoas dispostas a ajudar, fortalecendo o papel da solidariedade como agente de transformação social.

O Corrente do Bem vai ao ar aos sábados, às 14h, na tela da TV Vitória | RECORD.