TV Vitória RECORD promove ativação especial para marcar estreia de A Fazenda 18 em Vitória Estratégia de marketing integrou experiência presencial, televisão, web, redes sociais e comunicação interna para ampliar a divulgação da nova temporada do reality

Divulgação TV Vitória

A estreia de A Fazenda 18 movimentou não só a programação da TV Vitória RECORD, mas também as ruas da Grande Vitória. Para marcar a chegada da nova temporada do reality, a emissora levou a campanha para diferentes pontos da cidade, com mídia out of home em linhas de ônibus da Grande Vitória e uma ativação na Praça Costa Pereira, em Vitória, realizada nesta segunda-feira (14). A estratégia aproximou o universo do programa do público e integrou experiência presencial, televisão e comunicação nas ruas.

A ação contou com um estande temático inspirado no universo rural de A Fazenda, com elementos cenográficos e dinâmicas interativas. Entre as dinâmicas do estande, estavam uma máquina para pegar animais de pelúcia e uma roleta de brindes, que convidaram o público a participar da ação e entrar no clima do reality.

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A experiência também foi pensada para gerar conteúdo. Durante a ativação, o público participou de gravações e interagiu diretamente com os apresentadores da TV Vitória | RECORD, fomentando as redes sociais da emissora e gerando conteúdos para chamadas especiais e materiais relacionados à estreia.

A presença da ação também se estendeu à programação local da TV Vitória RECORD. Ao todo, foram quatro entradas durante a programação local, sendo duas ao vivo, com a participação do elenco: Fernando Fully, Haeckel Ferreira, Marla Bermudes, Vitor Moreno e Roberta Salgueiro. A estratégia aproximou a experiência realizada na rua da audiência que acompanhava a emissora pela televisão.

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Mais de 500 itens foram distribuídos ao público durante a ativação, com brindes como copos personalizados do programa, picolés e pelúcias de animais. Além de divulgar a

estreia, a ativação faz parte de uma estratégia mais ampla de comunicação dos produtos da RECORD no Espírito Santo. Como afiliada, a TV Vitória RECORD reforça seu papel na criação de iniciativas locais que potencializam a presença desses conteúdos no mercado e ampliam sua conexão com a audiência.

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Para a divulgação de A Fazenda 18, essa estratégia ganhou diferentes frentes, com a presença do reality na televisão, nas redes sociais e em ações presenciais.

divulgação também se estendeu aos demais veículos da Rede Vitória. No Folha Vitória, a campanha contou com pop-up de divulgação da estreia, além de banners no

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portal. Nas rádios da Rede Vitória, spots e inserções convidaram o público a participar da ativação e acompanhar a estreia do programa na TV Vitória RECORD.

A comunicação também ocupou os espaços internos da Rede Vitória. Os prédios receberam uma decoração personalizada inspirada no universo de A Fazenda, com espelhos plotados com a identidade do reality, móbiles, layouts personalizados de comunicação interna, descansos de tela e outras peças que levaram a campanha para o dia a dia dos colaboradores.

A campanha também contou com mídia urbana: nos dias que antecederam a estreia, ônibus que circulam pela Grande Vitória receberam uma aplicação parcial com a mensagem “O bicho vai pegar”, criando uma comunicação de expectativa. No dia da estreia, os veículos receberam a identidade completa da campanha, com a divulgação do reality no canal 6.1.

E os resultados da campanha também se refletiram na audiência da estreia do reality no canal 6.1. A Fazenda 18 alcançou mais de 149 mil capixabas acompanhando o programa e uma diferença de mais de 61% à frente da terceira colocada.

(Fonte: Kantar IBOPE Media – Instar – Grande Vitória - Total Domicílios/Indivíduos – A Fazenda – 14/09/2026 – RECORD, GLOBO, SBT e REDETV - Rat% e Cov% / Fonte: Projeção atlas de cobertura).

A movimentação transformou a estreia de A Fazenda 18 em uma campanha que ultrapassou a tela e ocupou diferentes espaços da Grande Vitória, combinando mídia, experiência e conteúdo para ampliar a presença do produto junto ao público capixaba.