Juro Que Julgo transforma histórias da internet em entretenimento e oportunidades para marcas Apresentado por Nady Petit, videocast do Spotlab, do Grupo ND, aborda dilemas do Reddit, dramas familiares e relacionamentos em conversas que estimulam a participação e a identificação do público

Divulgação NDTV

Quem nunca acompanhou uma história nas redes sociais e ficou com vontade de dar sua opinião? É a partir dessa identificação que nasce o Juro Que Julgo, videocast do Spotlab, hub da creator economy do Grupo ND. Apresentado por Nady Petit, o programa transforma histórias reais da internet em debates sobre comportamento, relacionamentos e dilemas cotidianos, combinando entretenimento, análise e diferentes pontos de vista.

Com uma linguagem leve, espontânea e conectada à cultura digital, o Juro Que Julgo leva para a tela relatos que despertam curiosidade e dividem opiniões. Casos do Reddit, dramas familiares, conflitos amorosos e fofocas são o ponto de partida para papos que convidam a audiência a refletir sobre as atitudes dos envolvidos e, claro, decidir de que lado está.

‌



A proposta explora a curiosidade natural das pessoas pelas histórias alheias e a vontade de participar das discussões, além de acompanhar os acontecimentos, o público é convidado a analisar os personagens, questionar comportamentos e comparar suas próprias experiências com as situações apresentadas.

A programação também conta com a Sessão Aberta, formato que recebe especialistas, criadores de conteúdo e personalidades para ampliar os debates e trazer novas perspectivas às histórias. A presença de convidados fortalece a conexão com diferentes comunidades digitais e abre espaço para conversas que ultrapassam o episódio, estimulando a troca de opiniões e o engajamento.

Os episódios do “Juro Que Julgo”estão disponíveis no YouTube. O público pode acompanhar as histórias, conselhos e análise e conferir as diferentes perspectivas que tornam cada caso uma oportunidade de reflexão sobre comportamento e relações humanas.