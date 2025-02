Reportagens da NDTV | RECORD resgatam a história do futebol catarinense Cada episódio exibido no programa SC no Ar narra a trajetória de clubes que marcaram o esporte e sua relação com o Estado de Santa Catarina NDTV Santa Catarina|Do R7 22/01/2025 - 09h48 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A estreia aconteceu na segunda-feira, 13 de janeiro, no programa SC no Ar, portal ND Mais e Jornal ND. A série documental “Esquadrões do Passado” conta com cinco reportagens especiais sobre clubes catarinenses que foram protagonistas no futebol estadual e desapareceram com o tempo.

Valorizando a história do esporte e reforçando o compromisso em produzir conteúdo relevante de Santa Catarina para o mundo, cada episódio busca resgatar a trajetória de ex-grandes clubes do estado.

Divulgação NDTV Paula Ramos 1959 - primeiro clube de Florianópolis (segundo de SC) a disputar um campeonato nacional. Foto: Acervo/Maury Borges





Para isso, a série multiplataforma conta com a participação de ex-presidentes, ex-jogadores e personalidades renomadas da área. Além de uma equipe de jornalistas da NDTV | RECORD, do Jornal ND e do portal ND Mais.

‌



O idealizador da produção, jornalista e gerente do Núcleo de Esportes do Grupo ND, Ian Sell, revelou que a ideia surgiu a partir de uma inquietação ao comparar listas antigas de campeões do Campeonato Catarinense.

“A ideia me ocorreu em agosto do ano passado, eu estava vendo a lista de campeões do Campeonato Catarinense, uma vez que a competição completou 100 anos em 2024, e me deparei com diversos nomes de clubes que há tempos não ouvimos falar sobre. Então pensei, o que será que aconteceu com esses clubes? Por que deixaram de disputar o futebol profissional ou mesmo sequer existem nos dias de hoje? O que levou a isso?”

‌



A série busca responder essas e outras questões, enquanto valoriza o legado esportivo catarinense.

Ian destaca também a importância da produção ao olhar para o passado do esporte: “Tenho certeza que relembrar as histórias destes clubes que já foram protagonistas em Santa Catarina é uma forma de abrilhantar essa semana que também marca o início do Campeonato Catarinense de 2025.”

‌



Divulgação NDTV Estádio Adolfo Konder - Foto: Acervo/Djair Fernandes/Arquivo ND





A história do futebol catarinense em destaque

A primeira reportagem acompanha a trajetória de América e Caxias, os dois clubes de Joinville que, após passarem por dificuldades financeiras na década de 1970 acabaram se fundindo para a criação do Joinville Esporte Clube.

A segunda destaca a história do Atlético de Ibirama, clube vice-campeão catarinense em 2004 e 2005. No entanto, afastado do futebol profissional em 2010, ressurgindo alguns anos depois disputando sua última temporada em 2015.

Já a terceira apresenta as histórias do Olímpico e Palmeiras, de Blumenau, clubes que tiveram grande relevância especialmente entre os anos 1950 e 1960.

Na quarta, a história do Metropol, pentacampeão catarinense na década de 1960, é apresentada. Relembrando seu sucesso e destaque na mídia como “Real Madrid Catarinense”, em alusão ao clube espanhol na época.

Por fim, a quinta reportagem narra a história do Paula Ramos, o clube de Florianópolis que dividiu as atenções da cidade com Avaí e Figueirense, alcançando até o título do Campeonato Catarinense de 1959.