Reportagens da NDTV RECORD são destaque no Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental Reconhecimento destaca a atuação estratégica da emissora na cobertura de pautas socioambientais.

Divulgação NDTV

A NDTV RECORD conquistou duas posições de destaque no Prêmio AGEA de Jornalismo, Águas de Jornalismo Ambiental, uma das principais premiações dedicadas à cobertura de temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos hídricos do estado.

A emissora garantiu o primeiro lugar com a reportagem de Greici Siezemel, que contou com produção de Carlos Cidral, imagens de Júlio Portes e edição de Julia Souza. “Saneamento: um grito de sobrevivência das cidades” destaca como o acesso a serviços básicos de água tratada, esgoto e manejo adequado de resíduos é essencial para a saúde pública e para o desenvolvimento urbano.

A reportagem mostra que, sem saneamento, aumentam os riscos de doenças, a poluição dos rios e a vulnerabilidade das comunidades. Também aborda os desafios que Itajaí enfrenta para ampliar a infraestrutura, a necessidade de investimentos contínuos e a urgência de políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida para todos.

Em terceiro lugar a repórter Juliana Senne, foi premiada com a reportagem “O caminho das águas: das nascentes às torneiras”, que teve produção de Elaise Cidral, imagens de Leandro Lins e edição de Emerson Brum.

A matéria apresenta, de forma clara e objetiva, todo o percurso que a água faz até chegar às casas da população. A reportagem mostra onde ela nasce, como é captada e transportada, os processos de tratamento que garantem potabilidade e segurança, e como a distribuição é feita pelos reservatórios e redes de Camboriú e Balneário Camboriú.

O resultado reforça o compromisso da NDTV RECORD com a produção de conteúdos regionais de impacto, que possam fortalecer e conscientizar sobre o futuro ambiental do estado.