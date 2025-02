Série de reportagens da NDTV | RECORD destaca bastidores do Carnaval A série é conduzida pela apresentadora Amanda Santos e faz parte da programação exclusiva do Carnaval de Florianópolis NDTV Santa Catarina|Do R7 05/02/2025 - 16h11 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h11 ) twitter

Divulgação NDTV Série de reportagens aborda o Carnaval de Florianópolis por outra perspectiva.

De Janeiro a Março, a NDTV | RECORD exibe série de reportagens sobre os bastidores do Carnaval de Florianópolis. Em cada episódio são apresentados detalhes como: samba-enredo, confecção de adereços e carros alegóricos do maior espetáculo a céu aberto do Brasil, já que, ele tem o perfil da história da comunidade. O objetivo da série é compartilhar tudo isso com o telespectador.

As reportagens especiais apresentam as 10 escolas de samba de Florianópolis por outra perspectiva, valorizando suas origens, personagens e bastidores. A produção é exibida no Balanço Geral todos os dias e conta também com episódios disponíveis na página oficial.

A apresentação e pesquisa é realizada por Amanda Santos, jornalista com ampla experiência no assunto e olhar sensível para temas de cunho social. Suas reportagens dialogam com comunidades invisibilizadas e potencializam a diversidade.

“Trabalhar com comunidade e carnaval é falar sobre a minha ancestralidade” explica Amanda.

A série proporciona informação de qualidade, enquanto valoriza as personalidades carnavalescas locais, criando oportunidades de divulgação e apresentando a comunidade especialmente para quem não a conhece.

Comunidades das Escolas de samba em destaque

Os episódios abordam desde as expectativas para o Carnaval 2025 com representantes da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis ( LIESF) e do Complexo Nego Quirido até os detalhes de cada samba-enredo e comunidade. Acompanhe na página oficial.

Toda cobertura do evento conta com o patrocínio das empresas: Consórcio Fênix e Metropolis, Brasil Atacadista e Unisul.