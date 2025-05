RECORD Guaíba presente no RECORD Summit 2025 RECORD Summit 2025 reúne equipes de Marketing e Comercial para discutir o futuro da comunicação Record RS|Do R7 09/05/2025 - 07h37 (Atualizado em 09/05/2025 - 07h37 ) twitter

Divulgação RECORD Guaíba

A RECORD Guaíba esteve presente no RECORD Summit 2025 - Percepções, evento que reuniu representantes de marketing, comercial e diretoria, das 108 emissoras do país entre os dias 27 e 30 de abril. Gustavo Paulos (Diretor Executivo), Silvio Silva (Diretor Institucional), Suelen Aguiar (Coordenadora de Marketing), Welligton Machado (Gerente Comercial), Márcia Daudt (Supervisora Comercial) e toda equipe de executivos de contas: Ana Luiza Corrêa, Fernando Perdigão e Sandro Souza representaram o Rio Grande do Sul na convenção que aconteceu em Ibiúna-SP. O encontro, focado em estratégias de comunicação, regionalização e inovação trouxe discussões relevantes sobre os desafios do mercado atual, percepções e tendências futuras para o setor.

Durante esses dias, executivos da emissora e convidados especiais compartilharam insights valiosos sobre percepção de marca, criação de conteúdo multiplataforma e estratégias eficientes em um cenário de constante evolução tecnológica e comportamental.

O evento iniciou destacando a importância do posicionamento estratégico: “A percepção muda com transformação. Precisamos estar sempre atentos a como o mercado nos vê e como podemos evoluir para atender às novas demandas”.

Falando sobre mídia e conteúdo, os palestrantes trouxeram os desafios do futuro, enfatizando que “quem controla o conteúdo, controla a conversa. Quem cria conteúdo tem o inédito, e quem fala com credibilidade gera valor”. Em um mundo onde a atenção é a principal moeda de troca, a conexão se torna essencial para construir relacionamentos duradouros com o público.

Divulgação RECORD Guaíba

Um dos momentos mais aguardados foi a participação de João Branco, ex-VP de Marketing do McDonald’s, que traz uma abordagem humanizada. Com a palestra: Leve o coração para o trabalho. “O seu trabalho não é só seu trabalho, dê propósito e significado ao que você faz”, afirmou Branco, destacando a importância de trabalhar com a intenção certa e que as intenções são percebidas nas ações.

A regionalização foi tema da apresentação de André Dias, superintendente de rede, que destacou: “A marca se constrói regionalmente para depois ter influência forte nacionalmente”. Dias compartilhou cases de sucesso sobre como distribuir cultura local para um público nacional, exemplificando com eventos regionais que ganharam relevância em todo o país.

O RECORD Summit 2025 reafirmou o compromisso da emissora com a excelência em comunicação e marketing, oferecendo às equipes comerciais e de marketing das emissoras ferramentas e insights para enfrentar os desafios do mercado atual.

A RECORD Guaíba, após participar deste importante evento, reforça seu compromisso de se tornar referência em regionalidade no mercado de comunicação brasileiro. A emissora se declara preparada para implementar todas as estratégias compartilhadas durante o Summit, com ânimo e determinação para fortalecer sua presença regional e levar conteúdo autêntico e relevante aos seus espectadores.