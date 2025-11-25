Bora de Bike Ric RECORD reúne as famílias para passeio ciclístico na manhã de domingo, 30 Primeira edição promove saúde, sustentabilidade e solidariedade em Curitiba, com brinde para os primeiros inscritos

Divulgação RIC

O primeiro passeio ciclístico Bora de Bike Ric RECORD será neste domingo, 30 de novembro, em Curitiba, reunindo cerca de 2 mil participantes de todas as idades. A ideia é reunir as famílias para incentivar a prática de atividade física, alertar para a segurança no trânsito e promover a responsabilidade social, com hábitos saudáveis e atitudes sustentáveis. A iniciativa celebra os dias agradáveis de primavera-verão e busca consolidar-se como uma atividade de destaque no calendário esportivo da cidade.

A concentração dos ciclistas começará às 8h, na sede do Grupo Ric, no bairro Pilarzinho, saindo às 9h. Eles seguirão pelas ruas de Curitiba até chegar às 10h30 ao Parque Barigui, onde poderão aproveitar uma programação especial com atividades no palco, atrações e a presença do elenco da Ric RECORD. Os primeiros 1.900 inscritos receberão kits exclusivos, contendo camiseta e sacochila personalizada.

‌



Harmonia no trânsito e compromisso social

A ação reforça também o valor da convivência harmoniosa no trânsito, com orientações de segurança para ciclistas, incluindo o uso de capacete, luvas e roupas adequadas. Além de promover o bem-estar individual, o evento incentiva a preservação ambiental ao destacar o uso da bicicleta como meio de transporte ecológico e eficiente na redução de emissões de gases de efeito estufa.

‌



Outro diferencial da iniciativa é seu compromisso social. Durante a concentração, os ciclistas poderão doar brinquedos novos ou usados em bom estado, contribuindo com o projeto Brinquedo do Bem, do Instituto Ric, que há 11 anos distribui presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social.

A primeira edição do Bora de Bike Ric RECORD surge como uma oportunidade de envolver toda a família em uma experiência de lazer, saúde e solidariedade, fortalecendo a integração da comunidade e promovendo valores que beneficiam tanto o indivíduo quanto o meio ambiente.

‌



Essa proposta tem o patrocínio do Grupo Barigui, Álamo e JCK Odontologia, e o apoio da Prefeitura de Curitiba, PHD Sports, portal Ric.com.br e Instituto Ric.

SERVIÇO

‌



1º Bora de Bike Ric RECORD

Domingo, 30 de novembro de 2025, das 8h às 13h

Inscrições: Os participantes não precisam se inscrever previamente. Basta chegar ao lugar de partida.

Saída: Grupo Ric - Rua Amauri Lange Silvério, 450, bairro Pilarzinho

Percurso: Av. Des. Hugo Simas → R. Santa Cecília → R. Bertholdo Adam → R. Padre Ludovico Bronny → R. João Tschannerl → R. Victório Viezzer → Av. Manoel Ribas → R. Jacarezinho → Av. Cândido Hartmann

Chegada: Parque Barigui - Atividades e brincadeiras, com presença do elenco da Ric RECORD