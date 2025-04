Jornalista Ivete Azzolini assume como diretora da RICtv RECORD no Paraná O Grupo Ric anunciou mudanças em setores estratégicos com foco em novos desafios e oportunidades de mercado RIC Paraná|Do R7 25/04/2025 - 17h19 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h19 ) twitter

Ivete Azzolini assume a frente de conteúdo, produto e convergência da RICtv, no Paraná. (Foto de Marcos Vinicius)

O Grupo Ric anunciou nesta semana várias mudanças em setores estratégicos, preparando-se para enfrentar novos desafios e aproveitar oportunidades de mercado. As principais novidades envolvem as áreas de jornalismo e marketing. A jornalista Ivete Azzolini é a nova Diretora de Produto, Conteúdo e Convergência (DPCC) da RICtv Record, assumindo a frente de quatro emissoras que cobrem todo o Paraná..

“Nosso compromisso é sempre reconhecer e valorizar os profissionais da casa, prestigiando nossos colaboradores internamente”, disse o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, ao informar as promoções e o fortalecimento de outras posições de apoio ao trabalho das novas diretorias.

Formada pela PUCPR, com 30 anos de experiência em televisão e há 14 como gestora regional de jornalismo de todos os veículos do grupo, Ivete Azzolini agora assume a missão de direcionar estrategicamente a audiência, gerenciando de forma integrada o portfólio transmídia e multiplataforma. Ivete substitui o jornalista Carlos Aros, que acaba de assumir a diretoria de jornalismo da rede de rádios Jovem Pan. Depois de oito meses em Curitiba, Aros volta para São Paulo, mas permanece ligado ao grupo paranaense como consultor em projetos de conteúdo.

Para reforçar as divisões que compõem o DPCC, outras movimentações internas foram realizadas. A profissional de relações públicas Laila Sol assume a recém criada Diretoria Executiva de Marketing, responsável pela gestão do portfólio das marcas do grupo, estratégias de branding, posicionamento para o mercado e audiência.

Marcus Werneck assume a gerência executiva de Produto e Programação. Seu papel será garantir a inovação e qualidade no conteúdo, posicionando o Grupo Ric de maneira competitiva no mercado de mídia. Vai atuar também na gestão do núcleo de realities, branded content e gestão de projetos especiais, com foco contínuo na produção e estratégias de chamadas das produções próprias exibidas em todos os veículos, com vistas ao crescimento da audiência.

Na área da Convergência, Rogério Benhur assume a Gerência Executiva Digital. Seu desafio será promover a convergência de mídia de todos os produtos do Grupo Ric, maximizando a audiência, monetização e inovação em todas as plataformas, com foco nos portais ric.com.br, bandab.com.br e Topview.com.br, além das redes sociais. Rogério também atuará como assessoria digital para a Diretoria de Mercado e Soluções Integradas, comandada por Marcelo Requena, provendo as entregas dos produtos de mercado nas plataformas digitais.

A jornalista Luana Vasconcelos retorna ao Grupo Ric, assumindo a Gerência Regional de Jornalismo, buscando sinergia, maximização e otimização de recursos, bem como alinhamento editorial entre todas as praças do Grupo Ric.

A equipe de gestores de Ivete Azzolini conta ainda com Djonatas Terribas, gerente executivo das Rádios, e Suzana Nogiri, gerente executiva da plataforma TOPVIEW.

Marketing assume visão estratégica em nova diretoria

Profissional com visão de futuro e forte capacidade de articulação entre marcas e resultados, Laila Sol passa para a função de diretora executiva à frente da área de Growth Marketing do Grupo Ric. Formada em Relações Públicas com especialização em Marketing, acumula 20 anos de experiência na construção de estratégias de marketing orientadas à geração de valor.

Sua trajetória inclui passagens pelo Grupo PolloShop, pela Dtcom e pela i-Cherry. No setor de consórcios, atuou em marcas como Disal, Conseg e Ademicon - nesta última como head de branding.

No Grupo Ric foi responsável por transformar o marketing em um pilar de crescimento, integrando comunicação, mídia e inteligência de dados para impulsionar negócios, conectar o mercado à audiência e abrir novas frentes de monetização.

Anteriormente atuando como gerente de Controladoria/Contabilidade, Aroldo Balbino passa a desempenhar as funções de diretor executivo de Planejamento, tornando-se responsável pela análise e acompanhamento do planejamento estratégico do Grupo Ric, monitorando as etapas previstas com indicadores e realizando estudos sobre a rentabilidade dos produtos.

O Grupo Ric também anunciou a chegada de Eduardo Petrelli para assumir a nova Diretoria de Expansão. Empresário jovem e inovador, co-fundador do James Delivery e da Mercado Diferente, empresas que se destacaram em seus segmentos, Eduardo Petrelli vai conduzir a criação e estruturação de processos de crescimento, explorando e desenvolvendo novas frentes de receita, além de realizar a análise e avaliação de novos investimentos, e a definição de indicadores de sucesso e metas.